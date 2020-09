Here’s Johnny! Fans de películas de terror están mejor ‘preparados’ para la pandemia

Vamos al cine, compramos un boleto y entramos a una sala oscura a ver una película de terror. Quizá es muy mala, pero mínimo una vez nos espanta con alguno de esos trucos de distracción ya conocidos como cuando un foco empieza a parpadear, se apaga y en el instante en que se prende, hay una fantasma detrás del protagonista. Nunca falla.

Primera conclusión: de alguna manera disfrutamos el miedo. Nos gusta que nos espanten, desde la ficción, porque es una manera de sentir esa adrenalina con la seguridad de que no nos hará daño. Y la segunda conclusión: todos los amantes de las películas de terror están supuestamente mejor preparados para enfrentar la pandemia…

Uno se acostumbra a las emociones fuertes, dicen

De acuerdo con un estudio de la Escuela de Comunicación y Cultura de la Universidad de Aarhus en Dinamarca, las personas que suelen ver muchas películas de terror, están más “acostumbrados a vivir fenómenos ficticios aterradores“, por lo que presentaron niveles de estrés más bajos relacionados con la pandemia.

En otras palabras, los fans del terror están mejor preparados emocional y psicológicamente, para vivir experiencias estresantes como lo es la pandemia. “El horror desde la ficción permite que las audiencias practiquen cómo lidiar con emociones negativas en situaciones de no peligro… esto puede ayudar a los individuos a crear estrategias para lidiar con el miedo“.

La universidad trabajó con más de 300 participantes, a quienes les preguntaron sobre el tipo de películas y series que más les gusta, si han visto películas relacionadas a la pandemia, y algunas preguntas sobre su estado emocional actual como si se han sentido deprimidos o se sienten optimistas con el futuro.

¿Qué tanto te interesa lo gore?

También se les sometió al Morbid Curiosity Scale, el cual pretende descubrir qué tanto estamos interesados en cosas desagradables, de la naturaleza violenta, sobrenatural y demás temas. Por ejemplo, algunas de las cuestiones a analizar es “Si viviera en la Europa Medieval, estaría interesado en ir a una ejecución pública”, “Mi parte favorita de una serie sobre crímenes es saber cómo es que el asesino lo hizo” o “Estoy [email protected] en saber cómo es que se hacen las amputaciones”.

Los resultados indicaron que los más “morbosos” han tenido experiencias más positivas en la pandemia, y tenían un interés especial en películas sobre apocalipsis, pandemia y temas relacionados a lo que vivimos ahora. Antes de que crean que por ver Guerra Mundial Z están más listos que los demás, deben saber que estas personas no es que sean felices con la pandemia, sino que están dispuestas a aprender de una experiencia tan abrumadora como esta.

No vayas a ver todo el catálogo de terror de Netflix

Antes de que te sientes esta noche a ver toda la franquicia de El conjuro, Saw o algunos clásicos de terror como The Shining y Psycho, debes saber que esto va en relación con la personalidad de las y los individuos y la forma con la que lidian con el estrés y la ansiedad. El doctor Coltan Scrivner, autor del estudio, dijo en entrevista para Vice que lo que sí es posible es que te ayude a controlar tus niveles de ansiedad en relación al miedo.

Si de plano no te gustan las películas de terror porque te ponen muy mal o sientes que no puedes lidiar con esa clase de emociones, entonces no lo hagas. Hay muchas maneras de aprender a controlar el estrés y la ansiedad en situaciones extremas que nos lleven al límite.

Como mencionamos al principio, las películas de terror nos hacen experimentar estrés, ansiedad y miedo, pero con la seguridad de que nada malo nos va a pasar porque es una cinta y porque las situaciones son ficticias. Así que lo que puedes poner en práctica, quizá, es ver cintas de terror en medio de la noche e intentar no apagarlas para lidiar con esos nervios…

Aquí te dejamos el tráiler de The Witch de Robert Eggers (jiar jiar):