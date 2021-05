OLOV: Un extraño (y perturbador) cosplay mexicano de ‘Space Jam 2’ se hace viral

Una vez más, el rincón bizarro del internet nos recibe con unas fotos medio raras… Space Jam: A New Legacy es una de las películas que más expectativa ha generado en el público y su estreno tiene bastante emocionados a los fans. Y no es para menos pues desde que se anunciaron oficialmente los planes para su realización, ya queríamos ver de vuelta a Bugs Bunny y compañía.

La película está a poco más de un mes de estrenarse y ya hay quienes le están entrando a los homenajes con uno que otro cosplay, eso sí, medio raro. Así está sucediendo con unas imágenes que se han vuelto virales en las últimas horas, donde vemos a varias personas disfrazadas como los mismísimos Looney Tunes y cuya apariencia está impactando a los internautas.

No ha pasado mucho tiempo desde que pudimos ver el primer tráiler oficial de Space Jam 2. La nueva cinta de seguramente será un espectáculo visual como las primeras imágenes lo demuestran, con nuestros personajes favoritos dejando de lado -aunque no del todo- la animación noventera de la primera entrega y optando por una estética más cercana al 3D.

Y bueno, si quieres revivir ese primer avance, te lo dejamos POR ACÁ pues tal vez quieras quedarte con esas imágenes cuando veas el extraño cosplay que se ha viralizado en redes. Este martes, comenzaron a circular desde diversas cuentas unas fotografías presuntamente tomadas en la Ciudad de México, donde varias personas se disfrazaron como los icónicos Looney Tunes que aparecerán en la próxima entrega de la franquicia basquetbolera de cine.

