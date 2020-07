Facebook le dice adiós a Lasso, la app con la que querían competirle a TikTok

En estos tiempos de cuarentena, las aplicaciones han sido muy importantes para que podamos distraernos mientras estamos en casa. Y sin duda la que se está llevando de calle a las demás es TikTok, pues muchos están subiendo videos divertidos a la plataforma y sacándole provecho de forma creativa. El video corto es lo de hoy, es por eso que Facebook quiso entrarle a la moda de los chavos con Lasso.

En 2018, Mark Zuckerberg y compañía lanzaron esta aplicación con el fin de competirle a TikTok y la verdad es que tenían armas suficientes para empezar una guerra de apps. En ella podías subir videos de 15 segundos, agregarle rolas populares que a todos nos encantan, ponerle uno que otro efecto y hasta contaba con herramientas de edición para que tu contenido se viera súper profesional.

Los videos se podían ver directamente en la aplicación de Lasso o para mayor comodidad, se publicaban en tu inicio de Facebook. Todo pintaba para que la red social más usada del mundo se clavara de lleno en esta tendencia, pues la lanzaron en algunos países como Estados Unidos, Colombia, Chile, Argentina, Perú, Panamá y por supuesto México, donde esperaban que fuera un éxito, incluso hace algunos meses agregaron soporte para el idioma hindi, para intentar entrar al mercado de la India.

Sin embargo, parece que a pesar de los esfuerzos, no le encontraron el potencial suficiente a esta app para seguir compitiéndole a TikTok, es por eso que le dirán adiós. Resulta que en los últimos días, muchos usuarios que tenían descargada Lasso en sus teléfonos celulares, comenzaron a recibir notificaciones un tanto extrañas donde mencionaban que cerrarían sus servidores el próximo 10 de julio, y esto lo confirmó la periodista de CNN, Kerry Flynn.

Apparently Facebook is shutting down its TikTok clone Lasso 🧐 pic.twitter.com/E0qBUTQczz — Kerry Flynn 🐶 (@kerrymflynn) July 1, 2020

Si ustedes son de los que utilizaban esta aplicación y se están preguntado qué pasará con todo el contenido que tenían ahí les tenemos una buena noticia, ya que en el mismo mensaje que le están enviando a los usuarios vienen unas sencillas instrucciones para que descargues tus videos si es que quieres conservarlos. Así que es momento de guardarlos antes de que deje de existir para siempre…

¿Esto significa que Facebook se rindió y TikTok ganó la guerra?

Aunque Facebook dijo “me rindo” y decidió que no le pondría más atención y esfuerzo a Lasso, están muy lejos de dejar que TikTok se salga con la suya. Ya sabemos que Mark Zuckeberg –como dirían nuestras abuelitas–, no da paso sin huarache, pues ya tienen un as bajo la manga y que quizá, sea la herramienta que estaban buscando para ganar una batalla en el mundo de los videos cortos.

De acuerdo con TechCrunch, la red social planea lanzar Instagram Reels, una herramienta que se implementará y que le dará chance a los usuarios de grabar y editar videos para después subirlos a sus historias. Por si esto fuera poco, también tendrán la oportunidad de enviarlos por mensaje directo o verlas en una nueva sección llamada Top Reels, así que no se darán por vencidos.

Esta función de Instagram la han estado probando en Brasil desde finales del año pasado y hace algunos meses llegó a Francia y Alemania. Lasso no es la única en despedirse, pues a principios de esta semana Facebook anunció que cerraría Hobbi, una app similar a Pinterest que permitía a los usuarios documentar sus proyectos personales.