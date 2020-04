Falleció el actor Logan Williams, quien interpretaba a ‘Flash’ de niño

Tristes noticias. El actor Logan Williams quien interpretaba a Barry Allen de niño en la serie “The Flash”, falleció de forma repentina a los 16 años de edad. Aunque las causas de la muerte no han sido reveladas, el deceso del joven actor canadiense, quien también participó en series como “Supernatural”, estremeció a los usuarios de redes sociales y desde luego, a toda la comunidad artística.

La noticia, la dio a conocer Maryl Williams, a través de sus redes sociales. “Estoy absolutamente destrozada y a eso se añade el hecho de que no puedo abrazar a mis padres, quienes han perdido a su único nieto”, escribió. Por su parte, Michelle Gauvin, agente del actor, dijo que Williams falleció el pasado jueves 3 de abril del 2020, dejando en ‘shock’ a todos los que lo conocieron.

Uno de los episodios más emotivos de ‘The Flash’, es cuando Logan Williams, en este caso el niño ‘Flash’, tiene la oportunidad de viajar en el tiempo para revivir e intentar cambiar el día que mataron a su madre. El director de la serie, Glen Winter, exprimió todo el talento de Williams cuando tan solo tenía 10 años en el 2014.

Su compañero Grant Gustin, el verdadero Barry Allen, compartió su tristeza con sus fans en Instagram, donde compartió una fotografía donde aparece él, Logan Williams y Jesse L. Martin, quien interpreta al jefe de la policía, Joe West, junto al texto: “Acabo de escuchar la devastadora noticia de Logan Williams…esta fotografía fuede cuando grabamos el programa piloto de The Flash en 2014. Me dejó impresionado no solo por su talento, sino también por su gran profesionalismo”.

Williams, hizo su debut artístico en la película de Hallmark, el color de la lluvia”, posteriormente participó en la serie canadiense “Cuando el Corazón Llama” en 2011 protagonizó un episodio de ‘Supernatural’, al lado de Misha Collins y finalmente, su actuación como el pequeño Flash, le valió ser galardonado con el premio canadiense “Joey”. Logan Williams, descanse en paz.