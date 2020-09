¿Es el precio o el teléfono? La limusina del Ferrari 360 Modena está a la venta

El Ferrari más extravagante del planta, un ‘360 Modena’ tuneado en la limusina más rápido del mundo, se ha puesto a la venta por 224 mil dólares, algo así como 6 millones 221 mil pesos. ¿Qué dicen, hacemos la vaquita? Nos tocaría como de a 5 pesitos por cabeza y como tiene capacidad para transportar hasta a 10 personas, incluyendo al conductor, nos la podemos ir rolando. PLOP!

El actual dueño de este exclusivo auto de siete metros de largo, reside en Melbourne Australia, así que igual nos sale más caro el caldo que las albóndigas pues el transporte ha de costar carísimo. Si a pesar de eso, aún hay algún interesado, la inversión valdrá la pena, pues lo podrás correr a una velocidad máxima de 270 km/h. ¡Hecho la mocha!

De hecho, la limusina ostenta dos récords mundiales, siendo la más rápida del mundo en su tipo, alcanzando una aceleración de 0 a 100 km/h en tan solo seis segundos, además de ser el Ferrari más largo en toda la Tierra gracias a sus 8 plazas. Ahora, que si no le encuentras un uso útil, en el anuncio de venta es descrito como una “oportunidad muy emocionante para el dueño de un negocio inteligente”, pues puedes comenzar tu propio negocio, al rentarla por hora en bodas o XV años. OK, no.

Proceso de adaptación

El ‘Ferrari 360 Modena’, salió a la venta como un coupé en el año 2003 en color rojo brillante, negro y amarillo. Actualmente, su costo oscila en un millón de pesos. Sin embargo, no fue hasta el 2012 que fue se hicieron todas las modificaciones para adaptarlo en limusina.

De acuerdo con Expansión, el auto de la firma italiana, fue importado desde Inglaterra hasta Australia, como un pedido especial del amante de los motores, Scott Marshall, quien ahora está dispuesto a ceder las llaves a alguien que comparta su pasión por los autos, pero sobre todo que tenga la solvencia necesaria para adquirirlo.

Además, la limusina más rápida del mundo, cuenta con un sistema de sonido cinematográfico envolvente, iluminación LED, pantallas de televisión y un bar incluido. Pero como dicen por ahí, son muchos los llamados y pocos los elegidos, pues de acuerdo con Car Sales, concesionaria del ‘Ferrari 360 Modena’, desde que subieron el anuncio han recibido una cantidad insólita de llamadas consultando sobre las características del auto, pero hasta ahora, no hay ningún interesado en comprarlo.

Que le llamen a Héctor Insúa García, el candidato panista a la alcaldía de Colima en 2015, quien no se andaba con pequeñeces, pues se promocionaba nada más y nada menos, que en limusina y aviones. Ahora, que si eres fan del gigante de la reconocida firma italiana, checa el ‘Ferrari Enzo’, el auto más caro vendido en una subasta en línea.