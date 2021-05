¡La final de la Champions League está cada vez más cerca y se viene con todo! Este sábado 29 de mayo desde el estadio Do Dragao en Oporto, la ciudad más importante de Portugal, el Manchester City y el Chelsea se disputarán el trofeo nuevamente… ¡10 años después! Aquí la pregunta es, ¿ya estás listo? ¿desde dónde lo verás? Si aún no tienes plan no te preocupes, aquí te van una serie de recomendaciones para que disfrutes cómo se debe.

¡Qué se arme la carnita asada!

Estás a tiempo de mandarle un whatsapp a tus amigos para ver qué onda, ¿se va a hacer o no se va hacer la carnita asada? Ahora el problema será ponerse de acuerdo en ver quién llevará el carbón, la carne, las tortillas, los nopalitos y cebollitas, y por supuesto las chelas, ¿claras u oscuras?… ufff ya se nos hizo agua la boca.

Vayan a un sports bar

Si son fans de hueso colorado, nada mejor que ver el enfrentamiento desde una pantalla gigante, entre snacks, ¿qué tal te caerían unas alitas con un tarro de cerveza bien helado? Incluso en este tipo de eventos suelen haber promociones. Eso sí, te recomendamos llamar por teléfono o preguntar por redes sociales la disponibilidad y las medidas de sana distancia.

Lo que no debe faltar: la quiniela

Solo por llevar la contra a tus cuates, apoyar a tu equipo favorito y de paso salir con una lanita extra (siempre y cuando ganes, claro está) que se arme la quiniela. Ojo, como tip te recomendamos que elijas bien y no dejes que las emociones te ganen, estudia los partidos anteriores y apuesta por el equipo que mayor ventaja lleve en la tabla. Aquí hay que hacerle más caso a la razón que al corazón.

