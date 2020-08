¿Conocerá las monedas? La fortuna de Jeff Bezos llega a los 200 mil millones de dólares

Estamos seguros que todos somos cómplices de esta noticia. La verdad, ¿qué internauta no ha usado los servicios de Amazon alguna vez? Así, bajita la mano y caja tras caja, hemos ayudado a Jeff Bezos a ser la primera persona en tener en la bolsa la nada despreciable cantidad de 200 mil millones de dólares.

El CEO de Amazon ya era el hombre más rico del planeta desde hace hace años, aquí no hay nada nuevo, pero lo que ahora logra el magnate estadounidense es el récord de superar la barrera de los 200 mil millones de dólares. La pregunta es, ¿cómo llegó a esta cantidad en el año más complicado económicamente en décadas?

La pandemia le ha caído bien a Jeff Bezos

La respuesta no es muy complicada. Si bien la pandemia nos atropelló y se echó en reversa para rematarnos, esto no aplica para todos. Cuando hablamos de los comercios 100% en línea, su mina de oro se multiplicó cuando se declaró medio mundo en cuarentena. Sin la posibilidad de salir de casa, no había de otra más que acudir a estos servicios para comprar literalmente lo que fuera.

Es por eso, que de un sólo jalón, Amazon ha crecido exponencialmente el valor de sus acciones y por ende la riqueza de Bezos. De acuerdo al índice Bloomberg Billionaires, el presidente ejecutivo de Amazon alcanzó este miércoles los 202 mil millones dólares al dispararse as acciones de la compañía. Desde enero, se ha embolsado tranquilamente 87 mil millones de billetotes.

Para que entiendan la proporción del crecimiento de Amazon en la pandemia, las acciones de la compañía han subido un 25% en los últimos tres meses y un 86% en lo que va de año, según datos de Refinitiv.

No está solo

Lo de Bezos y su acumulación de riqueza es algo increíble. Desde que fundó Amazon en 1994 no ha hecho nada más que romper récord tras récord. En 2017, se convirtió en la persona más rica del planeta, en un sólo día ganó 13 mil millones de dólares, y con este ritmo, para el 2026 se estima que será el primer trillonario de la historia.

El multimillonario no se encuentra sólo en las personas que se han beneficiado de la pandemia. El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, llegó a los 100 mil millones de dólares. El presidente ejecutivo de Tesla y Space X, Elon Musk, también creció su riqueza para convertirse en la cuarta persona con más lana del mundo.