Haciendo un Pedrito Sola: Francisco Zea la regó y gacho en pleno programa en vivo

Sabemos que todos somos humanos y de repente nos equivocamos, aunque hay de errores a ERRORES. En la televisión hemos visto a varias celebridades teniendo resbalones bastante gachos cof cof, Pedrito Sola que incluso ahora son parte de nuestra cultura popular. Sin embargo, hay quienes de plano se pasan de listos y no les basta con regalarla una sola vez, como el más reciente caso de Francisco Zea, quien acaba de hacer un osote en plena televisión nacional que seguramente no olvidará en un buen rato.

Sabemos que el presentador y periodista de repente se ve involucrado en una que otra polémica, pregúntenle de la vez que informó el lamentable atentado en contra de la familia LeBarón mientras bailaba una rolita de Maroon 5 (si no se acuerdan, ACÁ les contamos cómo estuvo la onda). Pero ahora sí nos dejó a todos con el ojo cuadrado porque al más puro estilo del tío Pedrito, a Zea se le chispoteó y gacho a la hora de hacer mención de una popular marca de leche y como era de esperarse, todos lo notaron.

Francisco Zea aplicó un ‘Pedrito Sola’ en pleno programa en vivo

Resulta que este 8 de diciembre y para sorpresa de todos, en un segmento del programa que conduce a través de Imagen y que era patrocinado por Alpura, Francisco Zea se sentó a platicar casual con alguien que al parecer era su tocayo. Dentro de su charla, el conductor de noticias decidió hacer una confesión, pues según lo que contó uno de los recuerdos que tiene más presentes era regresar de la escuela y agarrar “el litro de Tetrapak” para echarse un buen vaso de leche.

La cosa hasta ahí iba de maravilla; sin embargo, las cosas se salieron de control cuando Zea se equivocó y en lugar de hacer mención de la leche patrocinadora, habló de Lala… sí, no es broma. Al final le dijeron que tenía que hablar de Alpura e intentó corregir todo pero ya era demasiado tarde. Por si esto no fuera suficiente y para rematar este momentazo de la televisión mexicana, Francisco quiso reírse de la situación comparándose con Pedrito Sola… pero dijo que ya estaba “quedando como Juan José Origel”.

Este hombre (@franciscozea) hizo un #PedritoSola (@pedrosola) Y sí, pasa en la TV…pasa en la vida real 😂😂😂 pic.twitter.com/FZPAOL1rR7 — Salvador Zaragoza Andrade (@SalvadorZA) December 8, 2021

Como era de esperarse, este momento incómodo de Francisco Zea rápidamente se hizo viral en el internet de las cosas, con un montón de personas carcajeándose de lo que pasó. Por el momento, el presentador no ha mencionado nada al respecto, pero estamos seguros de que es cuestión de tiempo para que declare algo y que aparezcan los infaltables memes. No cabe duda de que a cualquiera se le podría chispotear, pero así de gacho y en plena televisión nacional, no a cualquiera…