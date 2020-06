¿Ya viene el Apocalipsis? Las fuertes lluvias no tuvieron piedad con la CDMX y así reaccionó el internet

2020 ha sido un año bastante complicado para todos, con todo y la supuesta Tercera Guerra Mundial, la pandemia que estamos enfrentando por el coronavirus y por si fuera poco, un posible apocalipsis y miles de cosas más que han surgido a lo largo de estos seis meses que apenas han transcurrido, que a estas alturas nos podemos esperar prácticamente cualquier cosa, aunque nadie veía venir que despertáramos con lluvias torrenciales.

Este 22 de junio, la Ciudad de México, el área metropolitana y distintos puntos del país –como si no fuera suficiente todo lo que hemos pasado–amanecieron con intensas lluvias que comenzaron a lo largo de la madrugada. Pero no fueron una de esas tormentas chiquitas que solamente nos espantan cuando andamos en la calle, no, para no perder la costumbre tuvieron un toque diferente que nos hicieron pensar que ahora sí no la contábamos.

Por si no fuera suficiente despertar y que Tláloc descargue todos los corajes que trae atorados con una verdadera lluvia de aquellas (y para todos los que se quedaron con ganas de ver el apocalípsis el pasado domingo), las tormentas estuvieron acompañadas de descargas eléctricas y rayos que estamos seguros que despertaron a más de uno.

Y es que no exageramos, los truenos que aparecieron junto con las lluvias llegaron a tal punto que muchos pensaron que ahora sí venían los cuatro jinetes por todos nosotros. Por supuesto que las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales, con un montón de personas poniéndole buena cara a la situación con los queridos y maravillosos memes que nos harán olvidar por un momento el trago amargo de despertar con tormenta eléctrica.

Pero mejor no les contamos más, olvídense tantito de las lluvias y echen la carcajada un ratito checando a continuación las mejores reacciones que nos dejó esta extraña mañana de 22 de junio.

Yo después de oir el #Trueno y entrando a twitter pic.twitter.com/xn4Ukmfrsg — Naranjito (@orion25) June 22, 2020

Yo:déjame dormir Tláloc tengo mucho miedo por el #trueno

Medio twitter : pic.twitter.com/8q2x16rdR9 — 2gether with jerry (@jerryinluv) June 22, 2020

Un día eres joven y al otro te despiertas con un pinche #trueno creyendo que es el #Apocalipsis. pic.twitter.com/3YLHDCSDwr — 👑 👾 vs 🌏 (@acidelico) June 22, 2020

Na mameees que feo esta lloviendo, ahora si ya me dio miedo… Ya hasta los perros están ladrando #trueno pic.twitter.com/1tnBVmGHlT — Tete ⚯͛ (@Tetemdz) June 22, 2020

Pinshe Thor ya bajale a tu desmadre #trueno pic.twitter.com/M77aAGuhEp — Tete ⚯͛ (@Tetemdz) June 22, 2020

Yo escribiendo mi carta de despedida después de ese #trueno y todos los demás que están cayendo pic.twitter.com/VyvFB8TEMv — Dιєgσ Agυιrre (@OyeDieguito) June 22, 2020

¿Alguien quiere mi opinión respecto a los #trueno en CDMX? pic.twitter.com/gbsTZquzrO — Ocarine of Time (@ishbastx) June 22, 2020

Todos en CDMX despertando del #trueno esta mañana… pic.twitter.com/mrkWNCSOdm — Miguel Ángel Antonio Guillermo (en 🏠) (@miguelantg16) June 22, 2020