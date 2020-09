Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

¿Y de smartphones cómo andamos? Tú creerás que ya lo sabes todo, pero… ¿qué tal si te decimos que algunos smartphones ya te dejan editar presentaciones de Power Point mientras juegas en línea, sin presentar falla o retraso alguno? (El sueño del Godínez Millenial hecho realidad). Así los nuevos Galaxy Note20 y Galaxy Note20 Ultra, estos powerphones llevarán tu productividad y diversión al siguiente nivel sin sudar.

En el apartado de productividad, el Galaxy Note20 Ultra te da toda la potencia de una PC en la palma de tu mano. Ya sabemos, siempre nos dicen lo mismo, pero checa: el feature insignia de la familia Galaxy Note es el S Pen. ¿Pero de qué va o qué onda? Ahí te va.



Con una velocidad de respuesta tres veces más rápida, la S Pen ahora se siente como una pluma de verdad, pero en anabólicos. La inteligencia artificial del celular no sólo te ayuda a predecir tus notas para hacerlas más ágiles, sino que puede ayudarte a escribir ese gran guión de tu próximo éxito en You Tube o para darte vuelo en esa tesis.



Ya que tus anotaciones, ideas y esquemas estén bien estructuradas, el poder de la S Pen se cruza con la productividad de Microsoft Office. Con un par de taps, puedes convertir tus notas en presentaciones de Power Point sin tener que levantarte de tu sillón. Además, las puedes sincronizar con OneNote o Outlook y trabajar en ellas desde tu laptop o tu tablet.

Y hablando de tu laptop, ahora puedes controlar tus apps móviles desde ella a través de Link to Windows. ¡Es como tener un segundo celular dentro de tu computadora! Puedes arrastrar fotos y documentos desde tu Galaxy Note20 Ultra a tu escritorio mientras pides un taxi o das swipe en alguna app de ligue.

Además, para los amantes del multitask: Samsung DeX te permite usar tu celular como una computadora al conectarlo a una pantalla externa, como un TV o un monitor. Podrás usar varias apps en la pantalla externa y tu celular de manera simultánea. ¡El home office ya pasó al siguiente nivel!



Donde las cosas se ponen realmente emocionantes es cuando empiezas a usar tu Galaxy Note20 Ultra para jugar. En este teléfono se puede jugar EN SERIO. Y no hablamos de Candy Crush o el Among Us, estamos hablando de juegos en HD con las mismas prestaciones que los juegos de consola. Esto es gracias a su procesador inteligente recién renovado, su impecable sistema de enfriamiento actualizado y su pantalla de 120Hz de respuesta rápida. Y si le sumas el Wi-Fi Optimizer, prácticamente puedes jugar lo que quieras, con quien quieras, desde el lugar que quieras.

En los demás renglones y como nos tiene Samsung acostumbrados, el Galaxy Note20 Ultra es inmejorable. La cámara cuenta con tres lentes (Ultra Wide, gran angular y telefoto), Sensor Láser AF y puede grabar video hasta en 8K. El Pro Mode te ofrece un control total sobre tu grabación, donde puedes controlar desde la velocidad del zoom hasta las fuentes de sonido.



Además de crear experiencias de juego increíbles, la pantalla de 120Hz hace que el desplazamiento del teléfono en general sea mucho más fluido y las interacciones táctiles sean súper naturales. Por eso, escribir con la S Pen se siente como escribir con un lápiz real. Viene acompañado de 8GB de RAM, audio AKG y Dolby Atmos, resistencia al agua y al polvo IP68. Todo esto, impulsado por una batería de 4500MAh que te dura todo el día. Y con su carga rápida que te da hasta 50% en 30 minutos, siempre hay chance para chambear otro rato y echarse una partida extra.



Sobre todo, el Galaxy Note20 Ultra se siente como un teléfono preparado para el futuro. Su potencia y sus funciones abren la puerta a muchísimas posibilidades en términos de conectividad, trabajo y diversión. No podemos esperar a ver todo lo que Samsung y sus socios logran con tanta potencia. ¿Eres gamer? ¿Eres creador de contenido? ¿Trabajas en proyectos empresariales? ¿Eres un aficionado de las nuevas tecnologías? Si respondiste sí a cualquiera de estas preguntas, el Galaxy Note20 Ultra es el mejor teléfono que podrás encontrar para seguir haciendo eso que haces y te apasiona.