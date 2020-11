Michi curioso: Gato regresa a casa tres días después con una deuda en una pescadería

Los gatos son animales muy curiosos de los que a veces no nos explicamos su manera de actuar. A pesar de que son animales domésticos, hay muchos mininos que se dejan llevar por su instinto y salen de su casa para dar un paseo por ahí. Se sabe que algunos hasta deudas le llevan a sus dueños.

Esto último sucedió en Tailandia luego de que una persona recibiera una nota escrita en la que se le adjudicaba un adeudo en una pescadería. Lo peculiar fue que recibió el mensaje en un cartoncillo que se encontraba atado al cuello de su felino, quien al parecer había sido el responsable de haber comido el producto.

El minino perdido

Aquellos que tengan gatos deben conocer cómo es la naturaleza de estos animalitos. De su instinto nace la famosa frase “la curiosidad mató al gato”, pero en esta ocasión se trata de un hecho trágico, sino más bien peculiar. En la ciudad tailandesa de Chang Phueak, un hombre tailandés había extraviado a su minino durante tres días.

Y bueno, no es como que esta persona se haya desconcertado por la desaparición de su mascota pues él, como muchos dueños, sabía que felino había salido a dar una vuelta prolongada y regresaría pronto. Sin embargo, se llevaría una singular noticia cuando el gato regresara.

Gato regresa con una deuda

Luego de tres días de andar por ahí husmeando, el gato regresó a su vivienda. De acuerdo con lo que cuenta el portal The Indian Express, el dueño se llevó una sorpresa al descubrir que su mascota tenía puesto un pequeño letrero de cartón colgado con un lazo en el cuello.

“Tu gato estaba no dejaba de mirar los pescados en mi puesto, así que le di tres para que comiera” era el mensaje que el felino llevaba en su improvisado collar. La nota estaba firmada por una conocida vendedora local, la Tía May del Callejón número dos, quien además dejó su número telefónico para que el dueño pagara lo que el animal comió. Así que ya sabes que si tu gatito no regresa, posiblemente ande comiendo en otro lado.