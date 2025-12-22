Lo que necesitas saber: La exposición “Godzilla. La sombra atómica” será exhibida en el Museo Casa de Carranza y estará disponible hasta marzo de 2026.

¡Prepárense, fanáticos de Godzilla! El “rey de los monstruos” ha llegado a la CDMX con una exposición temporal totalmente gratuita y acá te contamos todo lo que debes saber si no te la quieres perder.

Godzilla // X:@Godzilla_Toho

Exposición temporal de Godzilla en la CDMX

La cultura de Japón está llegando a la CDMX… hace tan solo unos meses tuvimos por primera vez en nuestro país ‘La Gran Ola de Kanagawa’ y ahora, Godzilla tendrá una pequeña exposición temporal totalmente gratuita.

Mediante redes sociales, el Museo Casa de Carranza informó que la exposición “Godzilla. La sombra atómica” es una colección sobre la historia del monstruo tanto en los cómics como en el cine.

Dentro de este homenaje para el tan querido personaje que en su momento dividió al mundo entre Team Godzilla y Team Kong, encontrarás maquetas, arte, ilustraciones y figuras del monstruo gigante.

Foto: Legendary Pictures/Warner Bros.

¿Cuándo comienza la exposición?

Mucho ojo con este dato, pues la llegada del famoso kaiju al museo ocurrió desde el pasado 7 de diciembre y estará disponible hasta el 1 de marzo de 2026.

Y toma en cuenta el horario, pues se podrá acceder al museo de manera gratuita de martes a domingo desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde.