¿Escuchas green needle o brainstorm? Este es el reto auditivo que está dividiendo al internet

Desde tiempos inmemorables, el internet nos ha presentado debates épicos que han hecho que miles de personas se peleen y en algunas ocasiones, hasta han perdido amistades por eso. Muchos por acá recordarán la discusión del ¿De qué color es este vestido? Azul o blanco, y por ahí hubo algo parecido con unos tenis, pero ahora llega un reto auditivo que le está volando la cabeza a muchos.

Hace un par de años, surgió un audio que creó un enorme tren del meme. En él muchas personas comenzaron a agarrarse a catorrazos porque en un lado teníamos a los que escuchaban la palabra Yanny, y del otro estaban los que alcanzaban a oír Laurel. Esta lucha fue más encarnizada que la que se aventaron Capitán América y Iron Man junto a los Avengers en Civil War, y en esta cuarentena vuelve a surgir algo similar.

TikTok nos ha dejado varios videos graciosos y uno que otro reto medio creativo, pero recientemente una usuaria llamada @emilysophie.m subió un video que está dividiendo a todos y dejando al borde de la locura a quien lo ve. En él nos muestran dos palabras, green needle o brainstorm, todo esto mientras suena un misterioso audio de fondo.

Según lo que nos explica esta chica, si te concentras en alguna de ellas podrás escucharla, pero por otro lado, si le prestas atención a la otra también la encontrarás en el audio. A continuación les dejamos el bendito video y el audio de los que tanto hablamos para que lo chequen ustedes mismos y saquen sus conclusiones:

What the hell is this? pic.twitter.com/CfQSPrM5OY

— Feitelberg (@FeitsBarstool) July 31, 2020