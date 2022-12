Hay un grupo en Facebook de dobles de Adam Sandler y las fotos son una completa maravilla

Internet, gracias por tanto y perdón por tan poco… Desde hace cientos de años existe una teoría que afirma en el mundo las personas tienen un gemelo perdido en el mundo. Algo que ha inspirado a películas como la de Lizzie McGuire o bien, que podríamos confirmar gracias a Adam Sandler.

Lo crean o no, el actor de 56 años (el cual hace poco dio de qué hablar en tikTok por demandar a un sujeto) tiene rasgos bastante comunes. O al menos eso nos muestra un grupo de Facebook donde las personas publican fotos de sujetos parecidos a él.

Adam Sandler / Getty Images

Hay un grupo en Facebook con personas parecidas a Adam Sandler

Se trata del grupo ‘People Who Kinda Look Like Adam Sandler But Aren’t Adam Sandler’, uno que actualmente cuenta con miles de seguidores y donde esporádicamente se confirma lo real del ‘Adamsandlerverse’, pues las personas de las fotos son bastante parecidas al comediante neoyorquino.

Ya sea de fotos en trabajos, que existen en apps de citas o hasta de gente en situaciones comunes y corrientes, en este grupo se puede apreciar la cantidad de gente que sin broncas podría pasar como uno de los dobles oficiales del actor.

Foto: Facebook

Y sólo podemos decir que el ‘AdamSandlerVerse’ es real

“Según estudios recientes, 1/8 de la población mundial se parece a Adam Sandler”, indica la descripción del grupo creado hace unos dos años y mismo que nos deja pensando si debemos poner más atención a nuestro alrededor para ver a un Adam real.

Les dejamos algunas de las fotos que nos topamos en el grupo ‘Personas que se parecen un poco a Adam Sandler pero no son Adam Sandler’ y las cuales los dejarán con la boca abierta:

Pues ahora sí que como dirían: una imagen dice más que mil palabras. ¿Ustedes qué opinan? ¿Conocen a un doble del actor en la vida real? ¡Dejen sus fotos en los comentarios en caso de que su respuesta sea un ‘sí’!