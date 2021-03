¡Guáchala! Así lucen las paredes de una casa tras estar expuestas al humo de tabaco por años 🤮

Si estás pensando dejar de fumar y no encuentras un motivo que te convenza para hacerlo, espera a ver el video de un ‘tiktoker’, en el que muestra los efectos causados en las paredes y el piso de su casa por estar expuestos al humo de tabaco por 21 años. No te quedarán ganas ni de prender el siguiente cigarrillo.

Sabemos que fumar dentro de la casa, no solo es peligroso para quien consume tabaco, sino también para el resto de la familia que se convierten en fumadores pasivos, pero, jamás podríamos advertir que también deteriora nuestra casa. Si has visto manchas marrones en el techo, bien pueden ser una pista.

La usuaria de TikTok llamada Duranda Rose, mejor conocida como ‘Camelgum’ quien está estrenando casa, reveló que al parecer los dueños anteriores de su vivienda, no solo eran fumadores empedernidos, sino que además, nunca limpiaban a profundidad. Ignorando que el humo del tabaco tiene un efecto devastador en las paredes, pisos y techos, parece que ni por error le pasaron un trapito.

Hay que tallar

Pero, en realidad, el humo de tabaco se adhiere tanto a las paredes, que es imposible quitar las manchas solo con el plumero. En el videoo se muestra como un joven talla una pared con agua y jabón, deshaciéndose de la capa marrón que cubría las paredes de la vivienda.

Lo mismo pasa en los azulejos, el piso y la cocina, todo estaba cubierto de los efectos del alquitrán. Lo peor, fue cuando el chico enjuaga los trapos, el agua se tiñe de café, tal como si fuera lodo. Y pensar que eso era lo que respiraban por las noches, ¡asco!

El video, publicado en TikTok el pasado 10 de marzo del 2021, se convirtió en viral inmediatamente, alcanzando casi los tres millones de likes y cuenta con más de 20 millones de reproducciones. Si esto no es hacer conciencia sobre el daño que hace fumar, no sé que lo hará. Mientras tato, aquí te explicamos por que no deberías fumar en casa.