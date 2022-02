Guardaespaldas del ‘Estafador de Tinder’ presentará demanda por violación a sus derechos

Pasan y pasan los días y nomás no hay manera de dejar de hablar de Simon Leviev (Shimon Hayut), sí, el muuuuy famoso ‘Estafador de Tinder’. Y es que aunque ahora no hablaremos directamente de él, porque por acá ya te contamos completita su historia, sí lo haremos de alguien muy cercano que también figura en el documental de Netflix.

Peter, guardaespaldas de Simon Leviev, demandará a Netflix

Nos referimos a Peter, el guardaespaldas de Simon, quien aparece en la producción de Netflix como una pieza más del engranaje con el que el estafador lograba su cometido. Él, no obstante, asegura ser ajeno a todo eso y presentará una demanda por todo lo que se ha venido tras la disfusión de la historia.

Si no has visto The Tinder Swindler no te preocupes, no te vamos a spoilear nada, sólo debes saber que Peter era parte del plan de Simon para hacer creer a sus víctimas que estaba en peligro. De esa forma lograba recibir dinero de ellas y es por eso que el tal Peter se ha visto afectado también tras el documental.

En que mundo vivimos!? Simon Leviev (o Shimon Hayut) hizo fraudes de MILLONES! Y hoy sigue libre! Que desgraciado 😠 La justicia de SIETE PAÍSES es incapaz de meterle preso por un largo tiempo. pic.twitter.com/mN7g8NoFyR — La chika del Lab 🦠 (@NurseFlebo) February 6, 2022

‘El Estafador de Tinder’ provocó que Peter no pueda conseguir trabajo

De acuerdo con Joanna Parafianowicz, abogada de quien aparece como guardaespaldas de Leviev, el documental le ocasionó a Peter estragos mentales. Según palabras que dijo al portal LAD Bible, negó que su cliente fuera partícipe de la estafas y dice que Netflix jamás se acercó con él antes de producir El Estafador de Tinder.

“Nadie tiene derecho a privar a una persona de derechos básicos, como el derecho a la imagen y el derecho a la protección de datos personales”, mencionó. “La película no cuenta la historia de mi cliente, y debe subrayarse: nunca se han presentado cargos contra él con respecto a este caso“.

La abogada de Peter subraya que luego de la gran popularidad que El Estafador de Tinder alcanzó tras su estreno, él ha perdido la capacidad de trabajar como guardaespaldas ya que todo el mundo lo conoce y piensan que fue parte de las estafas. “Ambos creemos que ni siquiera un gigante como Netflix puede violar los derechos humanos básicos”.

Por ahora no se sabe más sobre la posible demanda, pero habrá que esperar para ver en qué termina todo esto.