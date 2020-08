¡Qué orgullo! De guardia de seguridad a estudiante de medicina en el mismo hospital

Las historias de superación son de las favoritas de los seres humanos. De alguna forma nos permiten soñar despiertos y darnos cuenta que algunos sueños o ideales los podemos alcanzar con esfuerzo, dedicación y sí… a veces una pizca de suerte. El doctor Russell Ledet y su maravillosa historia en la medicina, están aquí para recordarnos que se puede cumplir cualquier meta si eres lo suficientemente valiente como para perseguirla.

La ambición de Russell

Russell Ledet trabajó como guardia de seguridad en el Centro Médico General de Baton Rouge durante cinco años, aproximadamente. Todo esto antes de tener la oportunidad de seguir al jefe de residentes de cirugía, el doctor. Patrick Greiffenstein, informó Good Morning America.

Su ambición por superarse y estudiar medicana, llevó a Ledet a reanudar sus estudiar, pero lo más importante es que se acercó a algunos médicos del hospital si en sus ratos libres podía acompañarlos para aprender un poco de ellos.

Después de ser rechazado por muchos “futuros colegas” –le dijeron que no tenían tiempo–, llegó el turno del doctor Greiffenstein, quien aceptó la oferta de Russell y le fue enseñando conforme pasaba el tiempo.

Ledet, quien también es un veterano de la Marina de los Estados Unidos, tiene ahora título universitario en Oncología Molecular de la Universidad de Nueva York, y de hecho, ya está matriculado tanto en el programa de maestría como en la escuela de medicina de Tulane.

Ledet se fue como guardia, pero regresó como médico

“Este es uno de esos puntos de reflexión cuando estás tratando de entender qué tan lejos has llegado y qué tan lejos tienes que llegar”, dijo Ledet al mismo medio citado con anterioridad.

Ahora, ha regresado exactamente al Centro Médico General de Baton Rouge para ayudar a los pacientes, y al mismo tiempo allanar el camino para otros jóvenes estudiantes afrodescendientes que esperan ingresar y alguna vez graduarse como Ledet.

Él considera que la oportunidad de tratar a los pacientes de Louisiana, cerca de donde creció en Lake Charles, es un recordatorio de sus “humildes comienzos”.

Eso no es todo

Asimismo, desde hace unos meses ha estado trabajando en la primera línea de la pandemia de coronavirus, al mismo tiempo que avanza en un proyecto para apoyar a los médicos negros.

El doctor Russell Ledet también dice que está orgulloso de lo lejos que ha llegado, pero que la realidad del clima racial actual ha producido un trauma continuo para él y su familia. Tanto así, que platica que su esposa lo alienta a no salir de casa sin su bata blanca en el coche.

“Mis dos niñas pueden encender la televisión, una vez a la semana, a veces una vez al mes, y ven un video de alguien que se parece a ellas siendo asesinado… y que eso es legal”, dijo Ledet. “Este tipo de cosas están sucediendo y no importa cuánta educación tenga, la sociedad no me ve como un ser humano”.

Ver esta publicación en Instagram . Photo courtesy of @the15whitecoats Una publicación compartida por Russell Joseph Ledet, Ph.D.✊ (@theguywithyes) el 19 de Jun de 2020 a las 5:57 PDT

La iniciativa para incentivar el estudio en medicina

Para ayudar a cambiar esa imagen, el hombre de 34 años organizó una iniciativa que se volvió viral. En esta foto, salé él de pie junto a sus compañeros estudiantes negros de la Asociación Nacional de Médicos de Estudiantes de la Universidad de Tulane, mientras todos visten sus batas blancas frente a Whitney Plantation, una antigua plantación de esclavos convertida en museo.

“La idea de la foto era ilustrar nuestra presencia y la historia detrás de donde estamos hoy”, dijo Ledet a GMA en diciembre. Desde ese poderoso momento, nació la empresa “The 15 White Coats”, la cual brinda oportunidades para estudiantes de medicina de minorías en todo el mundo.

El objetivo a largo plazo de la organización, es iniciar una escuela secundaria en Luisiana que prepare a los niños para convertirse en médicos.