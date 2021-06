Fíjate, Paty: Tano Elizalde y la polémica con la herencia de Valentín Elizalde

Han pasado casi 15 años del asesinato de Valentín Elizalde y tal parece que el pobre cantante no va a poder descansar nunca. Ahora no lo decimos por los rumores de que su primo Tano Elizalde fue quien organizó el ataque que acabó con su vida, sino porque las hijas del cantante están peleando con su abuela por la herencia del cantante.

El pasado 1 de julio a través del programa ‘Sale el Sol’, de Grupo Imagen, Gabriela y Valeria, hijas de Valentín Elizalde, denunciaron que su abuela Camila –mamá del ‘Gallo de Oro’– cambió todos los bienes y propiedades del cantante a su nombre, por lo que no sólo no les han dado nada de la herencia que les pertenece, sino que su abuela y su tío Francisco Elizalde han puesto a la venta varias propiedades del Vale.

Las hijas de Valentín Elizalde acusan a su abuela de no darles la herencia que les corresponde

“Tiene mucho que ver mi abuela, doña Camila Valencia, y mis tíos. Más que nada que mi abuela comentó en una entrevista que ella cambió todos los bienes y propiedades de mi papá a su nombre. Hasta el día de hoy no nos han entregado nada”, indicaron las hijas de Valentín Elizalde durante la entrevista, donde indicaron que procederán legalmente en el caso.

Si esa acusación no fuera suficiente, las hijas de Elizalde también afirmaron que la señora Camila Valencia trató de ponerlas en contra para que no tuvieran contacto. De hecho a una de ellas incluso le pidió que hablara mal de Tano Elizalde, primo de Valentín que hace no mucho fue acusado de haber traicionado al cantante asesinado en 2006 luego de presentarse en el Palenque de Reynosa.

#EXCLUSIVA: ¿Nuevo escándalo en la familia de ‘El Gallo de Oro’? Gabriela y Valeria, hijas de Valentín Elizalde, denuncian a su abuela Camila de cambiar todos los bienes y propiedades del cantante a su nombre. Ellas exigen su parte de la herencia. pic.twitter.com/8HZZEwe73e — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) June 1, 2021

Y dicen que Tano Elizalde está detrás de esta nueva disputa

Pero si pensaban que Tano Elizalde no tenía vela en este entierro, se equivocaron. Después de que las hijas de Valentín dieran su versión de lo ocurrido, Francisco Elizalde –hermano del ‘Gallo de Oro’– ya salió a dar su postura ante la situación y casi dio a entender que su primo Tano está provocando este pleito con la herencia.

De acuerdo con el hermano de Valentín Elizalde, tanto Valeria como Gabriela ya recibieron el dinero que les correspondía. “La albacea es la mamá de una de ellas y es pareja de una persona que no me gusta hablar tampoco, todo da vueltas por el dinero. Lo que deben de reclamar debe ser con la albacea porque recibieron una gran cantidad de dinero en regalías que ella se merecían”, mencionó en una entrevista con el programa ‘Hoy’.

Pues él ahora es pareja de Gabriela Sabag, viuda del ‘Gallo de Oro’

La albacea a la que se refiere Francisco Elizalde es Gabriela Sabag, la única esposa de Valentín Elizalde y albacea quien hace no mucho comenzó una relación sentimental con Tano Elizalde. O al menos eso fue lo que dijo Marysol Castro, ex esposa del primo del ‘Gallo de Oro’, en una entrevista con Ventaneando realizada en mayo del año pasado, la cual provocó mucha polémica al respecto.

Más allá de haber comenzado un noviazgo con la viuda de su primo, Marysol Castro indicó que Valentín Elizalde no quería ir a Reynosa a cantar. Sin embargo, al final lo hizo por culpa de Tano, quien le insistió al interprete de “Vete Ya” para que diera esa fecha en el Palenque de Reynosa a pesar de que Valentín ya tenía agendado un show en Tijuana.

Esto alimenta aún más el rumor sobre la traición de Tano Elizalde hacia Valentín

Castro también dijo que el día del asesinato de Valentín Elizalde, Tano (único sobreviviente del ataque armado que sufrió el cantante) estuvo bien raro y nervioso, pues no acompañó al cantante a firmar autógrafos como solía hacerlo. Y sí, en dicha entrevista Marysol también dio a que Tano Elizalde envidiaba mucho a Valentín.

Todas estas declaraciones dieron pie a que el primo de Elizalde fuera señalado de haber orquestado el ataque que acabó con la vida del artista, quien al parecer seguirá dando de qué hablar a pesar de haber dejado este mundo hace ya más de una década. ¡No sean así!