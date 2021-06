¡Hermoso momento! Hermanas de 90 años se reencuentran después de un año sin verse

Más allá de las lamentables muertes que trajo la pandemia del coronavirus, bajita la mano nos ha regalado historias conmovedoras. Sobre todo en estos momentos, cuando un montón de personas afortunadamente ya han sido vacunadas y están aprovechando esto para reencontrarse con sus familias. Sin embargo, estamos seguros que no han visto una imagen tan tierna como la que protagonizaron dos hermanas de 90 años.

Hace unos días apareció en el internet de las cosas el video del que estamos por contarles, y rápidamente se hizo viral. Este caso tan bello ocurrió en México y lo publicó en TikTok una chica llamada Jacqueline Olivarez, resulta que un par de señoras se llevaron las palmas y el cariño de muchos en redes sociales, pues los enternecieron cuando después de poco más de un año sin verse, estuvieron juntas una vez más y ni siquiera ellas creían lo que estaba pasando.

Estas hermanas enternecieron al internet

En el clip podemos ver cómo una de las mujeres se da cuenta de que su hermana entró por la puerta, y de inmediato corrió a abrazarla y besarla con lágrimas de felicidad en los ojos. Y es que todo esto te conmueve más al conocer el contexto detrás de estas imágenes, pues ambas pensaron que luego de la grave situación de salud que trajo el coronavirus, no volverían a verse nunca más. Y afortunadamente eso no pasó.

Por si esto no fuera suficiente como para hacernos llorar a moco tendido, las palabras de una de ellas lograron darnos directo al corazón. “Hermanita de mi vida, qué ganas de verte y de estar contigo. ¡Ay hermanita! Te volví a ver, ¿verdad?“, dijo la señora mientras la otra hablaba sobre las esperanzas y probabilidades de estar juntas. Sin duda, esta es una de esas postales que nos levantan el ánimo tras un año tan complicado.

La despedida también fue conmovedora

En otro de los videos publicados por Jaqueline Olivarez en su cuenta de TikTok, aparecen las hermanas despidiéndose luego de pasar algunos días juntas, en otro momento de lagrimita. Luego de darse un pequeño abrazo, una de ellas le dice a la otra: “Te quiero mucho, hermanita. Te quiero, te quise antes y te quiero ahora eh… Que Dios te bendiga, cuídate mucho”. Aunque la conversación entre ambas no paró ahí.

Como respuesta, la otra señora respondió: “Muchas gracias que Dios nos dio licencia de volver a vernos”, una frase que si no los conmovió, hay algo mal con ustedes. No cabe duda de que por más que las cosas aún no se vean claras respecto al coronavirus, esta clase de historias continuarán apareciendo en el internet para recordarnos algo que sin duda extrañamos de la “nueva normalidad”, estar y compartir tiempo con las personas que queremos.