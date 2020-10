WTF?! Hermano de Juan Gabriel asegura que el cantante no escribió varias de sus canciones

No es cierto, ¡díganme que no es cierto!… El pasado 28 de agosto se cumplieron cuatro años de la muerte de Juan Gabriel, el amado compositor mexicano que a pesar de ya no estar en este plano existencial sigue dando de qué hablar en nuestro país. Esto en gran medida por quienes aseguran que el ‘Divo de Juárez’ fingió su muerte para poder vivir en paz.

Si bien ya a muchos nos quedó claro que Juanga no regresará, parece que deberán pasar muchos años para que Juanga deje de estar en boca de todos, incluso de su propia familia. Y es que recientemente, su hermano menor, Pablo Aguilera, sorprendió a muchos al afirmar que Juan Gabriel no escribió varias de sus canciones. ¡¿Quéééééé?!

El hermano menor de Juan Gabriel también es compositor

En una reciente entrevista que Pablo Aguilera tuvo en el programa de televisión ‘Suelta la Sopa’, el hombre reveló que durante años compuso alrededor de 80 canciones y sin que nadie se enterara, ni siquiera su propio hermano. Algo que le ha dejado un gran pesar ya que siempre quiso que el ‘Divo de Juárez’ interpretara una de sus creaciones.

Es por eso que ahora Pablo ha asignado sus canciones a Juan Pedro Cruz, un imitador de Juan Gabriel, con el fin de saber cómo se hubiesen escuchado en la voz de su fallecido hermano, quien perdió la vida después de sufrir un infarto al miocardio y mismo que dejó una gran pérdida en el mundo de la música mexicana y latinoamericana.

Otro de sus hermanos ayudó al ‘Divo de Juárez’ a escribir varias rolas

Si bien Pablo Aguilera habló sobre su faceta como compositor y los problemas que tiene con los hijos de Juan Gabriel (porque uno de ellos le quiere quitar la casa que le regaló el cantante en vida), el hermano menor de Juanga hizo una polémica declaración al decir que el cantautor mexicano no escribió varias de sus canciones, pues otro de sus hermanos también le ayudó a crear varias rolas. WHAT?!

“Yo tengo entendido que Lupe, mi hermano, sí le daba canciones a él. Las registraba al nombre de Alberto (Juanga)”, mencionó Pablo Aguilera, afirmando que a su otro carnalito no le molestaba escribir canciones para Juanga y registrarlas como si el cantante las hubiera creado. Algo que hizo varias veces y por mero amor al arte.

Aunque Pablo Aguilera no dio más detalles sobre cuáles fueron las canciones que Juanga no compuso (y sepa si él lo sabe o no), no cabe la duda de que esta noticia nos toma por sorpresa. Aunque bueno, a como suena la historia parece que Juan Gabriel nunca se aprovechó de sus hermanos y viceversa, por lo que podemos seguir cantando sus canciones como los hemos hecho hasta ahora.