A todos nos hace falta una salidita para despejarse después de tanta chamba, y ya que se acerca la temporada de vacaciones, en la oficina se empiezan a pelear los días para salir, y si tú eres el único que no le entra a la repartición porque “no tienes lana”, chécate estos tips para no perderte de las vacaciones que tanto te mereces.

FOTO: ESPECIAL

Este tip, seguro ya te lo sabes, pero si todavía no lo aplicas, estás a tiempo de empezar a ahorrar. Para que no se te haga tan pesado, empieza por recortar gastos innecesarios; designa la lanita que te gastas diario en el cafecito, los chicles y la botana (que bien podrías traerlo desde casa) a mejor guardarlo en el cochinito, de esta forma no sacas lana “extra”, sino que, lo que ya gastas en tu día a día, lo destinas a un mejor propósito y seguro sacas una buena lana.

2. ¡Aguantaaa! Gasta sólo en lo necesario

La luz, el agua, y la renta son un gasto que sí o sí tienes que hacer, pero comprarte la consola nueva puede esperar. Selecciona bien tus batallas, guerrero, y compra sólo lo necesario para tu día a día. ¿Cómo puedes distinguir un gasto innecesario de uno que sí necesitas? Simplemente piensa si lo que vas a comprar es esencial para tus actividades diarias, si no lo es, mejor ponlo en tu lista de deseos y que te lo traiga Santa.

FOTO: ESPECIAL

3. Ármate la vendimia con cosas que ya no usas

Si eres de los que colecciona muñequitos de hace mil años, o en tu clóset tienes ropa que solamente has usado una vez, déjame informarte que tienes un tesoro escondido. Aplica la de las nenis y ofrece estos artículos en plataformas o grupos de Facebook para que te puedan dar una buena feria por todo eso que ni ocupas, ni te sirve actualmente. Así que, empiézale a rascar en tu clóset, y seguro vas juntando para la vacación.

FOTO: ESPECIAL

4. Viaja al estilo “mochilazo”

Y no, no nos referimos a que cargues solo con una mochila para tu viaje. Sino a que sigas la filosofía de todo buen mochilero y busques las mejores opciones para viajar sin gastar tanto. Busca tus vuelos con mucha anticipación para que las tarifas no sean tan altas, duerme en un alojamiento compartido donde puedas también cocinar para no gastar en comida fuera, al llegar al destino no busques pagarle a un guía turístico, aviéntate a explorarlo tú y si te lo permite el lugar, muévete en transporte público.

FOTO: ESPECIAL

5. Y si de plano no te alcanza para pagarlas de jalón, puedes recurrir a tu maravillosa tarjeta de crédito

Si ya tienes tu tarjeta, ahora sólo falta asegurarte que puedas pagar a meses sin intereses para alivianar la carga, y no sólo eso, sino que te dé más beneficios con cada compra y aquí te damos una súper opción.

Las Tarjetas de Crédito Citibanamex te dan la posibilidad de pagar a MSI en miles de establecimientos y comercios; desde el vuelo hasta el outfit que vas a llevar. Y como eres de los que les gusta viajar y comprar, tienes recompensas con Puntos Premia® que retiras en efectivo directo en el cajero Citibanamex o ThankYou®Points, que te da boletos de avión o acceso a salas VIP en el aeropuerto.

¡Agárrate, porque hay más! Tienes preventas a los eventos antes que nadie y la seguridad para comprar en línea con cvv digital sin tu tarjeta física, seguridad 24/7 al usar la app y pa’ que no te vayas como gorda en tobogán, puedes establecer el límite de tus gastos desde la app.

Checa AQUÍ más info para que elijas la que te acomode. Ahora sí, ¿tú cómo le vas hacer para darte la escapada que tanto necesitas?

FOTO: CORTESÍA

Las Tarjetas de Crédito Citibanamex son productos ofrecidos por Tarjetas Banamex, S.A. de C.V. SOFOM ER integrante del Grupo Financiero Banamex.

Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com

El CVV Digital es un número de seguridad aleatorio de tres dígitos que ayuda a disminuir el riesgo de fraude en compras en línea. Requiere acceso a Citibanamex Móvil.

CAT PROMEDIO 72.8% Sin IVA Informativo.

Calculado el 25 de noviembre de 2021. Vigencia de la oferta 25 de noviembre de 2021 al 25 de mayo de 2022. Tasa de interés promedio ponderada anual 55.98%. Tasa variable. Comisión anual $0 Sin IVA. Tasa de interés anual fija 0% para meses sin intereses.

CONTENIDO COPRODUCIDO POR CITIBANAMEX