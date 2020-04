Fíjate, Paty: El hilo de Twitter con el que acusan a Ellen Degeneres de ser ‘falsa y grosera’

Finalmente uno de esos chismes que tanto esperábamos durante esta cuarentena (no se hagan, que por algo están leyendo esto). Todos conocemos a Ellen DeGeneres, la comediante, actriz y celebridad de televisión estadounidense conocida por conducir el programa “The Ellen Show”, en donde realiza entrevistas a varias de las celebridades más importantes del momento.

Bueno, pues este sábado el nombre de Ellen se posicionó como una de las tendencias de Twitter y no fue por una buena razón. Y es que el usuario @Jonadabbb realizó un hilo de Twitter en donde exhibe varias conductas que la comediante estadounidense ha tenido con varias celebridades, por lo que muchos la han acusado a la comediante de ser “falsa, grosera, narcisista y un dolor de cabeza”.

El creador del hilo viral comienza explicando un poco sobre la vida de DeGeneres y lo importante que es que la gente se de cuenta de las actitudes nefastas que tiene la presentadora, ya que al ser defensora de la comunidad LGBT+ y tener una plataforma de difusión muy grande en la televisión, podría dar el mensaje equivocado.

Antes que nada quiero decir que no me gusta enfocarme en las cosas negativas de las personas pero Ellen es una persona con muchísimos seguidores (me incluía) y tiene una enorme plataforma donde cada cosa que dice le llegará a mucha gente. Los bullies deben ser expuestos.

Luego expone algunos tratos que Ellen DeGeneres tuvo con varios invitados a su programa. Por ejemplo, la vez que obligó a Mariah Carey a confirmar su embarazo en televisión, lo mal que trató a una niña que estuvo como traductora de una entrevista, cómo ha expuesto a varias personas a través de su programa e incluso la manera en la que se burla de los regalos que le hacen sus fans. ¡Traz!

Más adelante el hilo también expone actitudes narcisistas y prejuiciosas que Ellen tiene con las personas que asisten a su programa, quienes la describen como una persona diferente fuera de cámaras. Y si la cosa no fuera suficiente, DeGeneres es mostrada hablando de lo importante que es que vean su show en estos días de cuarentena por el coronavirus, porque obvio es una prioridad estos días.

La cosa no quedó en puras pruebas en video y palabras al aire, ya que el hilo recoge algunos testimonios de personas que han trabajado con Ellen DeGeneres, quienes relatan que la conductora no los saludaba (ni permitía que la saludaran), que era déspota con el equipo que trabaja en su show y además, que ha usado su poder incluso para decidir qué pueden comer los demás y qué no (ella no come carne, por lo que no dejaba que nadie lo hiciera).

También afirman que su esposa la actriz Portia de Rossie, quien en los últimos años dejó la pantalla grande por completo, es manipulada por Ellen DeGeneres, quien además parece ser amante de adoptar perros y después abandonarlos a su suerte. Todo un estuche de monerías nos salió.

Si hay algo bueno de todo el chisme, es que fue un excompañero de trabajo de Ellen, Kevin Porter, quien invitó a sus seguidores a contar la historia más loca que tuvieran sobre la convivencia con DeGeneres (y lo zafada que está) y él iba a donar 2 dólares el banco de comida de Los Ángeles, esto para que siguieran apoyando a la gente que está desamparada durante esta cuarentena por coronavirus.

Right now we all need a little kindness. You know, like Ellen Degeneres always talks about! 😊❤️

She’s also notoriously one of the meanest people alive

Respond to this with the most insane stories you’ve heard about Ellen being mean & I’ll match every one w/ $2 to @LAFoodBank

