Google Maps no solo sirve para guiarnos cuando de plano no hallamos dónde estamos o para buscar un dirección. Esta herramienta, sin querer, también ha funcionado como una forma recordar a aquellos que ya no están entre nosotros.

Ahora en Twitter, algunos usuarios se armaron un hilo donde compartieron sus capturas de pantalla del mapa de Google, mismas en las que aparecen sus familiares. Y bueno, la verdad es que se siente un montón la nostalgia.

Ilustrativa. Foto: Especial.

El hilo de Twitter para recordar a familiares en Google Maps

Este post es no apto para nostálgicos… Recordar a la familia y a nuestros seres queridos en general, casi siempre nos trae memorias muy chidas de esas que hasta nos sacan una que otra lágrima. Y a veces, esos recuerdos vienen de los lugares menos inesperados... como Google Maps.

Un tuitero identificado como @carlosaspe publicó recientemente una imagen con una captura de pantalla de la street view de dicho mapa. “En Google Maps mis abuelos todavía siguen vivos y mi madre va por la sombra para llevarles la comida“, escribió en su posteo. Sin duda, se trató de un momento lleno de nostalgia.

Imagen ilustrativa. Foto: Especial.

Lo que quizá este usuario de Twitter no esperaba sería la tremenda reacción que su post desencadenaría. Otros internautas le empezaron a comentar el tuit con imágenes de sus propios familiares, uniéndose a esta acción colectiva de recordar cada quién a sus seres queridos a través de Google Maps.

“En GM mi padre también vive y está esperándome a que baje para irnos a comer y celebrar…”, dijo uno tuitero. “Mi abuelo todavía sale leyendo el periódico en las fotos del hotel en el que veraneamos todos los años toda la familia, a mí me encanta meterme de vez en cuando y verle ahí sentado“, escribió otra persona. Y así, muchísima más gente compartió sus propios recuerdos.

Incluso, algunos destacaron que si bien la visualización de la calle en Maps a veces se actualiza, la aplicación nos da la opción de poder ver la street view de años anteriores (esquina superior izquierda en la versión de escritorio, donde aparece la dirección de calle). Y bueno, si ustedes quieren ver si algún familiar aparece en el mapa, ya tienen el tip de cómo hacerle. Acá abajito les dejamos el hilo de Twitter con las personas que compartieron sus recuerdos.

En google maps mis abuelos todavía siguen vivos y mi madre va por la sombra para llevarles la comida. pic.twitter.com/xEcEQpHVG6 — Carlos Torres (@carlosaspe) July 4, 2022