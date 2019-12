Probablemente te diste cuenta –y si no quédate para saber el chisme completo– que en las últimas horas varios cereales se han posicionado como tendencias en Twitter, siendo Zucaritas, All Bran y Froot Loops los nombres de los que todos hablan por ahora. Y no, no es porque estos cereales de la familia Kellog’s hayan sacado un nuevo sabor o algo, en realidad, todo se debe a la historia de una boda que ya no se va a llevar a cabo gracias a una traición.

No, es en serio. Un usuario de Twitter llamado José Padrón (@Jaap99) relató través de un hilo la historia de una novia que contrató sus servicios para su boda, la cual se iba a llevar a cabo en marzo. Sin embargo, la chica le llamó a última hora para decirle que ya no se iba a casar ella, pero que de todos modos iba a haber boda. ¿O sea, cómo?

Primero me saludo, amable en exceso, pensé necesitaba algo con la florista o cambio de fecha o sede, nada de eso, jalo aire y me dice: -te llamaba para avisarte que ya no me voy a casar- anumaaa, ni pedo, le regreso la mitad del anticipo, pensé. -pero, si va haber boda- me dice pic.twitter.com/1NBPW32UZL — José Padrón (@Jaap99) December 21, 2019

Si eso ya sacaba de onda a muchos, nadie se esperaba lo que venía. Y es que José continuó relatando que la chica en cuestión, con la voz entrecortada, le dijo que ella ya no se iba a casar, pero que no quería tirar a la basura el dinero que ya había pagado, por lo que le iba a dejar la fecha a su hermana para que ella tuviera su boda.

N: -Se va a casar mi hermana para no desperdiciar la fecha y aprovechar todo lo que ya se pago, aprovecho para avisarte que te arregles con ella de lo que suceda de aquí en adelante- yo no supe que decir mas que lamentaba escuchar lo sucedido — José Padrón (@Jaap99) December 21, 2019

Pero antes de que piensen algo como “Awww, qué bonito gesto”, no es lo que parece. Sobre todo, en este punto hay que aclarar que a los personajes se les cambio su nombre por el de sabores de cereales para proteger su identidad, siendo Froot Loops la novia en cuestión, Zucaritas la hermana y All Bran el novio. Ahora sí, aclarado esto, continuamos con el caso.

(para evitar pedos y si algún día leen esto voy a cambiar sus nombres por sabores de cereales, la hermana sera zucaritas, la novia Froot loops, el novio All Bran) — José Padrón (@Jaap99) December 21, 2019

FL: -zucaritas, ella te llama, espero todo sea igual como me habías comentado-

no se si debí hacer la siguiente pregunta, pero siempre apunto los nombres tanto de la novia como del novio, lo sentí normal, aquí se develo el telón de todo.

Z: -el novio ya lo conoces, es all bran- pic.twitter.com/mKKy0wULCt — José Padrón (@Jaap99) December 21, 2019

Más adelante José cuenta que Froot Loops y All Bran llevaban seis años de novios, y que por fin iban a poder casarse en San Miguel de Allende, luego de haber pospuesto varias veces la celebración.

de novios y por fin iban a tener el tiempo para celebrar una boda que ya se había pospuesto en varias ocasiones, eligieron San Miguel por que zucaritas les metió la idea en la cabeza. Hasta hace una semana todo iba conforme al plan, hasta que all bran se emborracho y se durmió — José Padrón (@Jaap99) December 21, 2019

Lo malo es que hace una semana aproximadamente, All Bran se pasó de copas y se quedó dormido. En eso, le llegaron mensajes al celular que Froot Loops vio, los cuales fueron mandados por Zucaritas y en donde ella le preguntaba al hombre si ya le había dicho a Froot Loops todo lo que está sucediendo. No sólo eso, sino que hasta lo amenazaba con contarle toda la verdad. ¿Y cuál era la verdad? Que All Bran había embarazado a Zucaritas, la hermana de Froot Loops.

¡MOCOOOS! all bran embarazo a zucaritas pic.twitter.com/4yCOP4rVmz — José Padrón (@Jaap99) December 21, 2019

Al final, José explica que Froot Loops le dijo que la familia ya sabe de todo lo que ha sucedido y que ella no quiere cancelar los planes y prefiere que All Bran y Zucaritas aprovechen la boda, a la cual ella no irá por obvias razones. Además, le pidió que él actuara como si nada y que siga siendo tan atento como lo ha sido hasta ahora.

todo salga como lo había planeado, ella te va a llamar, tu no sabes nada por favor, tu se tan amable y atento como eres, yo no iré a San Miguel, ella ya te platicara lo que pasara, gracias- nos despedimos y colgamos. No se que pensar. — José Padrón (@Jaap99) December 21, 2019

OBVIAMENTE el caso ha creado indignación en Twitter, pues la pobre Froot Loops no se merecía eso. Acá algunas reacciones que este hilo ha dejado, que van desde el pésame a este colorido cereal (a la chica, pues), hasta ideas de cómo arruinarle la boda a Froot Loops y Zucaritas por pasados de lanza.

Estaría con madre si los que viven en San Miguel le cayeran a la boda de #zucaritas y #allbran y en lugar de arroz le tiraran #FrootLoops pic.twitter.com/s4H5WXLTCl — Not Today (@Lorelei32) December 22, 2019

Sigo en un shock emocional por la historia de #allbran #frootloops y #zucaritas… #FrootLoops si un día me lees, te mando un abrazo y pura buena vibra…#allbran CHINGA A TU MADRE cada ves que respires — Andrés Munguia (@Andros_18) December 22, 2019

Ya ví a la rosa de Guadalupe haciendo su capitulo de la triste historia de #FrootLoops — Alex Valencia🌲💫 (@VaMoAle) December 22, 2019

El All bran es el cereal más culero que existe y despues de leer esa historia no me quedan dudas!

Sentí ganas de abrazar a #FrootLoops — Marvelous sunshine sensei del pelo bonito (@Langosta1607) December 22, 2019

#Zucaritas chinga tu madre por cada #Frootloops que hay en la caja. — El Marsvoltiño. (@_Banchi) December 22, 2019

Sin comentarios y nuestros buenos y bonitos deseos a Froot Lopps. 🙁

