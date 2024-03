Lo que necesita saber: El caso fue investigado por las autoridades, con miras a acusar al fulano de fraude... no hubo cargos, así como tampoco hubo efectos secundarios en este caso de "hipervacunación"

Al parecer no hay explicación de por qué este sujeto de Alemania se aplicó, deliberadamente, 217 dosis de vacuna contra el COVID… ¿para más placer?, ¿nomás para ver qué se sentía? Sepa…

Imagen “random” de vacuna / Foto: Pixabay

El caso parece, pero no es inventado. Fue dado a conocer por la revista científica The Lancet, en un artículo titulado “Adaptive immune responses are larger and functionally preserved in a hypervaccinated individual”, en el que se aclara que el fulano se “hipervacunó” fuera de cualquier estudio clínico. Es decir, se metió las 217 vacunas por cuenta propia y en contra de cualquier recomendación médica.

Él dice que fueron 217, pero sólo hay evidencia de 130 vacunas… iba a ser acusado de fraude

El sujeto de Alemania (y de 62 años) se habría aplicado de manera innecesaria tanta vacuna en un periodo de 29 meses. Sin embargo, señala el artículo, aunque él clama hacerse inmunizado en 217 ocasiones, sólo se ha conseguido evidencia de 130 vacunas aplicadas en 9 meses… y eso, porque el sujeto “hipervacunado” fue investigado por parte del fiscal de Magdeburgo, quien buscaba acusarlo de fraude. Al final, no se presentaron cargos en su contra.

Sin delito que perseguir, aun cuando hubo un momento en que las vacunas no eran accesibles para todo mundo (y menos a tan majadera cantidad), sólo queda ver si hubo efectos secundarios… y no: mientras que muchos ya andaban entregando el equipo al primer piquetito (y la piensan par aplicarse un refuerzo), el héroe de esta historia no tuvo secuela negativa alguna.

Foto: Cuartoscuro

Caso de “hipervacunado” demuestra que la vacuna tiene alto grado de tolerabilidad

De acuerdo con el artículo de The Lancet, las 217 vacunas sí consiguieron aumentar los anticuerpos contra el COVID-19, manteniendo intacta la inmunidad a otros patógenos.

Tras realizarle algunas pruebas a este sujeto que se hizo popular gracias a notas en periódicos locales, especialistas determinaron que la persona en cuestión sólo tenía una gran cantidad de células T efectoras contra el SARS-CoV-2… pero nada asombroso… lo que da pie al título del artículo: las respuestas inmunes adaptativas se conservaron funcionalmente en este caso de hipervacunación.

La vacuna contra COVID de Pfizer y Moderna ya se podrán comprar en México // Foto: Cuartoscuro

“La observación de que a pesar de esta extraordinaria hipervacunación no se produjeron efectos secundarios notables indica que los medicamentos tienen un buen grado de tolerabilidad”, comentó para The Guardian el Dr. Kilian Schober, uno de las integrantes del equipo que analizó tan curioso caso… el cual es un caso aislado y no ofrece ningún dato aplicable a la población general.

