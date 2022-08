Si ustedes viven en una unidad habitacional y tienen mascotas, entonces sabrán que a veces no es tan fácil lidiar con los vecinos por aquello de que hay unos que son bien ‘especialitos’ con los animales. Pero en otros casos, aunque no lo crean, hay comunidades donde prácticamente todos los residentes aman a los compañeros peludos.

El ejemplo está en Argentina, todo a través de esta historia que involucra a una gatita llamada Marta. Esta michi hizo que todo el mundo se encariñara con ella de una manera bastante peculiar, al grado de que varias personas improvisaron un muro en un elevador para compartir fotos de sus felinos.

El muro de gatitos. Foto: Twitter.

La historia de la gatita Marta

Toda esta onda se dio a conocer por medio de un hilo de Twitter de un usuario conocido como Santiago Idelson (@santiidelson), en una historia que él mismo tituló ‘la saga de Marta’. Resulta que una vecina había dejado un cartel en el ascensor del antiguo edificio donde viven, localizado en el barrio porteño de Palermo.

Ese papelito decía: “Hay un gatito que llora por las tardes y noches. No molesta pero me da lástima. Denle mucho amor, es un michi (va con toda la buena onda)”. Lindo gesto, ¿no? Pues bien, las palabras escritas de esa vecina anónima no se quedaron en el aire.

Los mensajes en el elevador. Foto: Twitter.

Al siguiente día apareció otro mensaje en el elevador, justo debajo del primer cartel. Esta nueva respuesta venía de los dueños de la gatita que lloraba y explicaron que la minina, llamada Marta, maullaba mucho porque ellos se habían ido de vacaciones y venía alguien a cuidarla. “Gracias por el aviso, la vamos a llenar de mimos”, escribieron.

La gente del edificio se había encariñado tanto con la gatita Marta que siguieron colocando mensajes en papel dentro del elevador. Santiago -el tuitero que compartió la historia- se unió a ese chat improvisado dentro del ascensor, dejando un cartel en el que escribió: “Queremos ver una foto de Marta”.

Más mensajes bonitos en el elevador. Foto: Twitter.

Super buena onda, los dueños de la gatita respondieron y dejaron un papel con la foto de la querida michi junto con una descripción que decía “Marta de Palermo, 6 años. Le gusta cazar, dormir, amasar y llorar cuando extraña”.

Algunos de los vecinos alcanzaron a ver la foto de la felina y siguieron dejando mensajes muy lindos donde decían cuánto querían a la michita. Incluso algún habitante lanzó la idea de que cada vecino pegará en el elevador una foto de su mascota.

La imagen de la gatita Marta. Foto: Twitter

Y se armó el muro de mascotas

Aunque la gente lo pasaba bien viendo los mensaje sobre Marta en el elevador, parece que hubo otros vecinos que no les gustaba esa onda. Así que de un momento a otro, alguien retiró los carteles y las fotos de la gatita.

Sin embargo, el tuitero Santiago le había tomado una foto con su celular al cartel que tenía la imagen de Marta… y se le prendió el foco: imprimió la fotografía, la volvió a poner en el ascensor y de paso, también colocó una foto de su propia gatita, una michi llamada Ramona.

La gente, al ver que habían regresado las fotos de gatitos al elevador, comenzó a compartir las imágenes de sus animalitos en el mismo lugar y así hicieron un muro de mascotas que le ha dado la vuelta al mundo a través del internet. Aquí abajo les dejamos el post original para que vean toda la onda.

A las pocas horas alguien sumó a dos nuevos gatos (Noir y Micho) al feed ascensorístico. Guardo backup digital de todos los carteles. Por ahora la red está a salvo. pic.twitter.com/pbDrUxd5l5 — Santasticoo (@santiidelson) August 10, 2022