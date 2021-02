Matthew Walzer: El joven con parálisis cerebral que inspiró los nuevos tenis de Nike

El pasado 1 de febrero se dieron a conocer los Nike GO FlyEase, el nuevo calzado deportivo que la compañía estadounidense lanzará al mercado en los próximos días y que se ha destacado por ser un tenis que se puede poner prácticamente sólo. En otras palabras, sin la necesidad de usar las manos para ajustarlos.

Nike has unveiled their first hands-free shoe: the Nike GO FlyEase. pic.twitter.com/FZeKDTPUcf

El diseño del FlyEase emocionó a muchos que somos fanáticos de colocarnos los tenis sin desatar las agujetas y moviendo el pie hasta que el zapato entre (no se hagan). Sin embargo, la creación de este calzado es sin duda un gran paso para la inclusión, pues facilita las cosas para las personas con dificultades motrices.

No sólo es por el diseño que permite ponerse los tenis sin agacharse o necesitar ayuda. También lo decimos por la admirable historia detrás de este calzado, el cual fue inspirado por un joven con parálisis cerebral que estaba por entrar a la universidad y soñaba con poder ponerse los tenis sin ayuda de nadie.

Su nombre es Matthew Walzer, un joven de ahora 25 años que en el 2012 contactó a Nike para contar su historia de vida. Y es que Walzer nació dos meses prematuro con pulmones subdesarrollados que le provocaron parálisis cerebral. Si bien los médicos no le dieron buenas noticias a la familia de Matthew, él se encargó de demostrar lo contrario.

“Aunque los médicos de los mejores hospitales del país les dijeron a mis padres que nunca caminaría; y si alguna vez hablaba, cecearía mucho, estos diagnósticos demostraron ser falsos, camino de manera algo independiente por mi casa y uso muletas cuando estoy fuera o en la escuela“, escribió Walzer en la carta que envió a la compañía.

Matthew Walzer detalló en su escrito que aunque a su edad podía vestirse por sí mismo, él aún necesitaba la ayuda de sus padres al momento de atar sus zapatos debido a que sólo tiene flexibilidad en una mano. “Como adolescente que se esfuerza por volverse totalmente autosuficiente, encuentro esto extremadamente frustrante y, a veces, vergonzoso”, aseguró el joven a la compañía.

La carta en cuestión llegó a los ojos de Tobie Hatfield, un diseñador de Nike que crea zapatos para atletas paralímpicos. Él se puso en contacto con el entonces adolescente de 16 años y le dijo que le haría unos zapatos que se ajustaran a sus necesidades. Matthew los recibió en 2012 con un diseño conocido como FlyEasy que él probó en ese entonces y mismo que ayudó a perfeccionar en años siguientes.

“Su talentoso equipo de diseñadores ha creado cuidadosamente un zapato que, por primera vez en mi vida, puedo ponerme yo mismo. Cuando me pongo los zapatos todas las mañanas, me dan la mayor sensación de independencia y logro que jamás haya sentido en mi vida”, dijo el chico sobre los tenis que en hace años se ataban con ayuda de una cinta de velcro.

Pero la petición de Walzer sólo fue el primer paso para la creación de los Nike GO FlyEase, que se pondrán a la venta el próximo 15 de febrero (los miembros de Nike tendrán acceso antes que el público en general) y que se pueden quitar fácilmente sin necesidad de utilizar las manos, agacharse, o requerir ayuda de alguien más.

The Nike GO FlyEase will be available for some Nike Members starting on February 15.

A broader launch of the shoe is planned for later this year. pic.twitter.com/xiTCe617Tj

— Front Office Sports (@FOS) February 1, 2021