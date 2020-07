Esta es la verdadera historia de la rata que se salvó de morir ahogada gracias a una chancla

En las últimas horas nos tocó ver un montón de imágenes impactantes del paso del huracán ‘Hanna’ por nuestro país. Desde la caída de parte del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, hasta muchas otras que nos demostraron los estragos que dejaron las fuertes lluvias e inundaciones. Muchos fueron los afectados, pero sin duda los más vulnerables son los animales, quienes hacen de todo para sobrevivir, como una rata.

Por acá les contamos sobre una familia en Reynosa, Tamaulipas, que salvó la vida de sus perritos, metiéndolos a una tina y arrastrándolos por la corriente (puedes leer aquí la historia completa) . Ahí también le contamos del caso de un soldado que rescató a un doggo que se estaba ahogando y que gracias a él tendrá una nueva vida, pero otro animalito también llamó la atención.

La rata que se salvó… ¿gracias a una chancla?

Resulta que en redes sociales comenzó a viralizarse el video bastante peculiar, el cual supuestamente se grabó para evidenciar los destrozos que dejó ‘Hanna’. Según lo que contaban los usuarios que lo compartieron, esto supuestamente ocurrió en Nuevo León, donde el río Santa Catarina se desbordó, y en medio de la inundación un supuesto vecino habría captado a una rata flotando a la deriva… arriba de una chancla de goma.

Sí, así como lo leen. El roedor supuestamente alcanzó a llegar hasta la sandalia y comenzó a navegar por las aguas negras, como si estuviera en los canales de Venecia. Por supuesto que uno que otro creativo aprovechó para hacer de la suyas cuando el video se empezó a compartir por todos lados, poniéndole de fondo “My Heart Will Go On”, la rola que Céline Dion grabó para el soundtrack de Titanic para darle dramatismo a la situación.

Este video no ocurrió en México

Por supuesto que todo el mundo se volvió loco cuando vio que está rata logró sobrevivir gracias a un objeto tan extraño como una chancla. Miles de personas se quedaron con el ojo cuadrado por cómo fue que este roedor se aferró con todas sus fuerzas para no morir ahogada en medio de la inundación, pero tenemos que decirles que todo esto no pasó en México y no lo provocó el huracán ‘Hanna’.

Para todos aquellos que ya se habían emocionado, resulta que en realidad este video fue grabado a principios de año y ocurrió en la ciudad de Tucumán, en Argentina. En aquel momento y de acuerdo con medios locales, las fuertes lluvias azotaron esa región y alguien encontró al curioso animalito navegando en un patio y por supuesto, aprovecharon para grabarlo.

Aunque esto no pasó en nuestro país, sí abrió un debate sobre salvar a estos animalitos o no. Muchos consideran que así como un perro o gato, las ratas también necesitan atención y merecen una segunda oportunidad de vivir, y por otro lado hay quien considera que no es necesario rescatarlos porque en muchos lugares son considerados como una plaga. ¿Ustedes qué dicen? ¿Deberían salvar o no a las ratas?