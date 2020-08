Hombre acude a boda en donde novio da positivo a coronavirus; lo despiden en su trabajo

Y todo por la ‘gorra’, como dirían las jefecitas… Se les está diciendo que no vayan a fiestas, que no las organicen, y ahí van a hacer todo lo contrario (que la boda, los XV años, el bautizo, etc.) con el riesgo de contagiarse o hasta perder la vida debido al COVID-19. Pero no se crean, porque al parecer uno puede perder más cosas cuando se arriesga a ir de fiesta en plena pandemia de coronavirus.

Eso nos lo ha demostrado el sujeto del que hablaremos hoy, quien se ha quedado sin trabajo y con la posibilidad de haber contraído coronavirus, esto luego de que asistiera a una boda donde además de que se congregaron cientos de personas, también el novio dio positivo a COVID-19 días después de la celebración.

Una boda con 200 personas y con el novio contagiado de coronavirus

Resulta que el pasado sábado 15 de agosto se llevó a cabo una boda en la ciudad de Murcia, España. Una pareja llevó a cabo dicha celebración en donde se reunieron cerca de 200 personas. Aunque en el salón de fiestas se distribuyeron litros de gel antibacterial y cubrebocas, al final fueron muy pocas personas las que siguieron las medidas sanitarias y respetaron la sana distancia.

Lo que quizá nadie sabía es que el novio había sido sometido a una prueba para detectar el coronavirus, esto ya que en el lugar donde trabaja ya iban 14 personas contagiadas. La cosa es que el lunes y dos días después del pachangón, al sujeto le notificaron que dio positivo a COVID-19, por lo que las autoridades de salud comenzaron un rastreo de sus contactos.

Un invitado de la boda se puso en cuarentena y lo corriendo de la chamba

Fue así como a los 200 invitados se les pidió que guarden cuarentena hasta que sepan si se contagiaron o no de coronavirus. Uno de ellos fue Ricardo Cortés, quien acató las recomendaciones y avisó en su trabajo que no podría asistir durante dos semanas debido a la situación. Obviamente la respuesta de la empresa no fue la esperada.

“Comuniqué a la empresa que había estado en la boda y me despidió inmediatamente”, mencionó Cortés a un medio local, a quien detalló que demandará a la empresa por despido injustificado. Algo de lo que se encargará su abogado mientras Ricardo continúa en aislamiento y en espera de que le realicen la prueba de COVID-19.

Por su parte, la empresa indicó a la misma fuente que el motivo por el que despidieron a Ricardo Cortés es porque su desempeño ha sido muy bajo durante los últimos meses, aunque la verdad suena a que el coronavirus y la boda a la que asistió tuvieron algo que ver.

Si eso fuera cierto, la compañía podría estar incurriendo en un delito. Aunque como diría mi Juanga: ¿Pero qué necesidad, para qué tanto problema?