¡Bajan! Hombre cae al agua mientras le propone matrimonio a su novia

El día que le propones matrimonio a tu ser amado podría ser uno de los momentos más felices de tu vida, pero no dudes que también podría convertirse en una pesadilla. Y las posibilidades aumentan cuando planificas todo con mucho romanticismo, pero nada de precaución.

Así que recuerda: si vas a dar ese gran paso en tu vida, asegúrate de no cometer los mismos errores que el hombre del siguiente video. Este hombre enamorado quiso tirar la casa por la ventana para pedir la mano de su novia, pero terminó echándose un chapuzón involuntario con el que convirtió un hermoso momento en un gracioso recuerdo.

A través de redes sociales, comenzó a circular un video en el que se observa el fallido intento de un hombre proponiéndole matrimonio a su amada en un muelle. Parece que ambos estaban dispuestos a pasar una tarde agradable y el novio, por supuesto, tenía un plan escondido que no le salió muy bien.

En el clip se observa a una mujer recostada sobre una lancha roja esperando a su pareja, quien camina sobre la orilla de otra lancha para llegar hasta donde ella estaba. Al llegar, el hombre -que seguía parado sobre la orilla de la otra lancha- sacó el anillo sorprendiendo y emocionando a su mujer.

El plan parecía ir de maravilla pues ambos se comenzaban a abrazar tiernamente, pero la mujer involuntariamente arrancó la lancha en la que estaba, provocando que su futuro esposo cayera al lago. Sin embargo, la parte más dolorosa se la debió llevar ella pues no pudo maniobrar para detener el vehículo acuático, el cual se estrelló contra una parte del muelle donde había gente.

¿Qué hubiera pasado si él se hubiera metido a la misma lancha que su novia? Posiblemente hubiera evitado que ese hermoso momento se convirtiera en un recuerdo desafortunado -y gracioso para muchos-. Al menos parece que ella le do el “sí” a la propuesta y ojalá que sea una anécdota de la que se puedan reír en el altar o por el resto de su vida.

Por supuesto, internet hizo lo suyo. La dramática, emotiva y chusca escena se volvió viral en cuestión de horas llegando a todas las plataformas posibles desde TikTok hasta Twitter, donde los usuarios han provocado el enojo del hombre del video.

El usuario de Twitter Theo Shantonas explicó en un comentario que tuvo la oportunidad de hablar con el futuro esposo. Shantonas dijo que, tras platicar con el accidentado, le molestaron las reacciones que han surgido en redes sociales. “Estoy muy molesto al escuchar que han tenido muchos comentarios negativos al respecto. Por favor, no dejen comentarios negativos sobre este video”, dijo el usuario.

Video Credit via @ziinyy_ 📹TikTok: @amandaMarriiee

I have spoken to the man in the video & am very upset to hear that they have had alot of negative comments about it.

Please do not leave negative comments on this video.

Thankfully everyone is okay & she said YES! 👏

— Theo Shantonas (@TheoShantonas) September 27, 2020