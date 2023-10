Lo que necesitas saber: Definitivamente, que un sujeto choque contra la policía mientras escucha a Guns N' Roses es algo que solo pasaría con la música de esta banda.

Sabemos que en los conciertos de Guns N’ Roses, las cosas se pueden poner un tanto salvajes al ritmo de sus rolas. Sin embargo, parece que la música de la banda es capaz de llevar ese mood intenso fuera de los escenarios. Lo decimos porque un hombre chocó su camioneta contra una estación de policía mientras sonaba “Welcome to the Jungle” de fondo… no es broma.

Resulta que el pasado 29 de septiembre, en la oficina de policías del condado de Independence Township en Nueva Jersey, Estados Unidos, vivieron algo completamente inesperado. Un sujeto llamado John Hargreaves, de 34 años, sin motivo o razón, estampó su troca contra la sala de patrulla de la estación escuchando a Axl Rose y compañía, y casi se lleva de corbata a un oficial (quien alcanzó a esquivarlo).

Slash y Axl Rose tocando con Guns N’ Roses en el festival Glastonbury 2023/Foto: Getty Images

Este sujeto estampó su camioneta contra la policía mientras escuchaba “Welcome to the Jungle”

De acuerdo con el Huffington Post y tras chocar con la estación, el hombre salió inmediatamente de la camioneta y levantó las manos en el aire para entregarse a la policía. Sin embargo, en lugar de sentirse mal, parecía estar celebrando cuando lo detuvieron los agentes en la escena mientras en el radio de su coche sonaba a todo volumen “Welcome to the Jungle” de Guns N’ Roses.

La policía aún no ha determinado el motivo por el que Hargreaves se estampó en la estación, aunque el accidente ocurrió pocos minutos después de que el sujeto chocara contra la puerta del garage de una casa en Liberty Township, en un intento de acosar al propietario. Luego manejó hasta las oficinas de las autoridades más cercanas, que estaba en Independence Township.

En un comunicado de prensa, la policía de Independence Township mencionó que el hombre está siendo acusado de robo, conducta criminal y un cargo por posesión de armas (en ambos accidentes), así como de terrorismo, asalto agravado y causar lesiones o daños generalizados derivados del accidente en la comisaría… básicamente, tiene cargos para llevar y pasar un ratote en la cárcel.

Afortunadamente el incidente no pasó a mayores y esto solo quedó como una anécdota bastante essstraña musicalizada por “Welcome to the Jungle”. Sin embargo, lo que vivieron los oficiales con este sujeto, de plano no fue un juego ni mucho menos resultó divertido. En fin, la próxima vez que escuchen a los Guns, recuerden que deben calmarse para no hacer cosas como esta.

Este tipo terminó casi en la cocina de la estación de policía/Foto: Captura de pantalla

