WTF!? Hombre compra saliva con coronavirus para asesinar a su jefe

El coronavirus llegó a esta planeta para cambiar un montón de cosas. Desde hace un año el mundo está luchando contra esta enfermedad que lamentablemente se ha cobrado la vida de millones de personas; pero a estas alturas de la pandemia hay personas que de plano no entienden la magnitud de la situación a la que nos estamos enfrentando y en el caso específico que estamos por contarles, usan la enfermedad para causar más daño.

Resulta que a finales del mes pasado se reportó esta historia que nadie puede creer. Ramazan Cimen, un hombre de 33 años originario de Turquía quien terminó desempleado durante este tiempo tan complicado que vivimos; sin embargo, no quedó conforme con esto e intentó vengarse de su jefe, ¿de qué manera? Bueno, pues aunque ustedes no lo crean, compró la saliva de una persona infectada con COVID-19 para así intentar asesinarlo.

¿Por qué este tipo compró saliva con coronavirus?

No, esto por supuesto que no es broma. De acuerdo con el medio local Hurriyet, los hechos ocurrieron el pasado 29 de enero, cuando Ibrahim Unverdi, un empresario automotriz le pidió a Ramazan una cantidad de dinero correspondiente a la venta de algunos vehículos. Según lo que comentan, de la cifra total que debía entregar, le faltaron más de 600 mil pesos mexicanos, los cuales este tipo supuestamente había entregado a otra persona para pagar una deuda.

El jefe decidió denunciar la situación con su ex empleado a la misma fuente, pues mencionó que éste no respondía las llamadas ni los mensajes que le mandaba. Pero no contaba con lo que estaba por venir, pues días después este medio informó que el hombre en venganza, por publicar esta situación, compró la saliva de un enfermo con coronavirus por 70 dólares –algo así como 1041 pesitos mexas– para ponerla en la bebida que iba a tomar Ibrahim.

El hombre continuó amenazando a su jefe

Por fortuna para el empresario, no tomó absolutamente nada, pues otro de sus trabajadores le avisó que lo que estaba por tomarse estaba infectado. “Esta es la primera vez que escucho de una técnica de asesinato tan extraña. Gracias a Dios no me enfermé. Dios siempre está con los buenos”, comentó sobre este hecho Unverdi. Sin embargo, las amenazas de Ramazan Cimen no terminaron ahí, pues seguía acosándolo.

A través de mensajes de texto, este tipo continuó amenazando a su ex jefe y a su esposa, incluso en algunos de ellos se podía leer explícitamente que quería matarlo. “No pude matarte con el virus. La próxima vez te dispararé en la cabeza la próxima vez”, dijo Ibrahim al respecto. Pero el señor Unverdi también dio de qué hablar, pues en algún punto declaró que “prefería que lo mataran en lugar de infectarse con coronavirus”

Explicando un poco más estas palabras, el empresario mencionó que todo esto tenía que ver por una situación familiar por la que pasó: “Mi madre y mi padre tienen una enfermedad crónica. Si me contagio con COVID-19 podría haber infectado a mi familia y a los que me rodean. Al menos si me disparara en la cabeza, yo sería el único en morir. No hay necesidad de ser tan malvado”, aclaró el dueño de la concesionaria.

Hasta el momento de escribir esta nota, ni Ibrahim y su familia han mostrado síntomas de coronavirus. Sin embargo, siguen en su casa encerrados por la enfermedad, pero sobre todo gracias a las amenazas de Ramazan Cisen, a quien esperan las autoridades de Turquía pronto lo encuentren, pues está de más decir que ha sido acusado formalmente de intento de asesinato y comportamiento amenazante.