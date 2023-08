¿Paranormal? Esto es lo que sabemos del 'Hombre de Blanco de Coacalco

Lo que necesitas saber: El 'Hombre de Blanco de Coacalco' se ha convertido en un personaje famoso en redes sociales. Pero, ¿en realidad es peligroso? Esto es lo que sabemos al respecto.

Seguro que ya lo vieron por videos virales en internet o porque ya se llevaron el susto de su vida al topárselo en las calles del Edomex. Sí, hablamos del ‘Hombre de Blanco de Coacalco’ que ya ha despertado el terror en redes sociales. ¿Pero de quién se trata?

Para quienes no tengan idea de lo que les hablamos, acá va algo de contexto: En varios videos de TikTok se han viralizado clips de un sujeto al que han visto paseándose por las calles de Coacalco y que no puede evitar llamar la atención gracias a su vestimenta.

El ‘Hombre de Blanco de Coacalco’ se ha vuelto bastante conocido en internet. Foto: TikTok

‘El Hombre de Blanco de Coacalco’ se ha vuelto viral en internet

El sujeto en cuestión ha sido llamado ‘El Hombre de Blanco de Coacalco’ porque va vestido de ese color y usa una máscara parecida a la de Art the Clown, el payaso de la película ‘Terrifier’, la cual parece estar hecha a mano y con materiales como el yeso.

En redes sociales han sido decenas de videos donde vemos al ‘Hombre de Blanco de Coacalco’ recorriendo algunos de los puestos o calles que se encuentran en Coacalco y Tultitlán. De hecho, algunos aseguran que el hombre suele gritarle ‘Feliz Navidad’ a la gente sin razón aparente.

El ‘Hombre de Blanco de Coacalco’ es visto en ese municipio del Edomex. Foto: TikTok

El hombre se ha distinguido por vestir de blanco y usa una máscara

Uno de los clips más recientes que vimos sobre el ‘Hombre de Blanco de Coacalco’, fue uno donde se le ve esperando a que le sirvan su orden de tacos en un puesto callejero. Aunque claro, no es el único, pues en otras grabaciones lo han visto correr por las calles del Edomex.

Las apariciones en público del ‘Hombre de Blanco de Coacalco’ han dado paso a teorías que van desde lo paranormal (fantasmas, pues) hasta historias un asesino serial, esto gracias a las manchas que tiene en la ropa. Sin embargo, todas las teorías están alejadas de la realidad.

El ‘Hombre de Blanco de Coacalco’ no es un fantasma ni una persona mala

Con la intención de crear consciencia, la tiktoker @aquella_luna subió un video donde explicó que el señor detrás del ‘Hombre de Blanco de Coacalco’ es una persona que padece de sus facultades mentales y quien no le hace daño a nadie.

De hecho, en los comentarios de ese video otras personas comentan que el ‘Hombre de Blanco de Coacalco’ lleva viviendo en ese municipio del Edomex desde hace años y las manchas en su ropa son sólo de suciedad que le deja la comida.

Al señor suelen verlo en puestos callejeros o corriendo por las calles de Coacalco y Tultitlán. Foto: TikTok

El ‘Hombre de Blanco de Coacalco’ padece de sus facultades mentales

“Esto provocó que las personas ahora quieran perseguirlo para quitarle la máscara y saber quién es. Esto puede poner en peligro la integridad del señor que realmente no se mete con nadie”, dice el video de @aquella_luna donde incluso revela la identidad del ‘Hombre de Blanco de Coacalco’.

“En lo personal me he encontrado con él dos veces. Sí te impacta, pero pues es bastante tranquilo. Entonces si se lo encuentran no lo molesten, por favor. Hay que aprender a respetar”, dice la chica en el video de TikTok que les dejaremos a continuación:

Es un señor que vive en Coacalco desde hace años y no se mete con nadie

“Así es. Él tiene muchos años haciendo eso de correr por las avenidas y no se mete con nadie, hay que respetar y no molestarlo”, dice uno de los comentarios en el video sobre el ‘Hombre de Blanco de Coacalco’, que su único delito ha sido vestirse de ese color.

Así que ahora que ya saben esta información esperamos que, aunque se queden impresionados o les provoque sentimientos de miedo, no molesten al ‘Hombre de Blanco de Coacalco’. ¡No sean así con él!

El ‘Hombre de Blanco de Coacalco’ no es violento y piden a las personas no molestarlo. Foto: TikTok

