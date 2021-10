Es real: Hombre se une a grupo de búsqueda para ayudarles y resulta que lo buscaban a él

El famoso “me tenías con el Jesús en lo boca” llega a otro nivel y con una anécdota tan chusca como interesante directo de tierras turcas. El los recientes días, se ha hecho viral el caso de un hombre llamado Beyhan Mutlu que luego de echarse unas copitas con sus compas del trabajo, aparentemente se fue a dormir.

La cosa es que luego de echar esos tragos, los amigos de este sujeto ya no sabían dónde estaba su colega. Encima de todo, andaban trabajando en una zona cercana a un bosque y al siguiente día de haberse juntado para beber, el hombre nomás no aparecía ni respondía en su número de teléfono. Total que se llamó a un grupo de rescatistas profesionales para dar con su paradero y en un giro realmente inesperado, el desaparecido terminó uniéndose a su propia búsqueda.

Reportan a un hombre en Turquía como ‘desaparecido’

Durante los últimos días del mes de septiembre, Beyhan Mutlu y sus amigos del trabajo terminaron la jornada y se dispusieron a tomarse unos tragos para relajarse. Tal como indica el portal de noticias turco Daily Sabah, todos ellos andaban laborando en una construcción cercana a la zona boscosa de Inegöl, en la provincia de Bursa.

Así que después de un pesado día de labores, decidieron juntarse a beber un poco. El asunto es que un día cerca de las dos de la mañana, Beyhan de 50 años dejó al grupo para irse a dormir a una villa donde se quedaba a descansar y a la que aparentemente solo puede llegar atravesando el bosque.

“Tomé unas copas con unos amigos. Los dejé alrededor de las 2 de la madrugada… fui a una de las villas y dormí”, relató el hombre al medio antes citado. Pero en medio de la borrachera y como al día siguiente Mutlu nomás no contestaba el teléfono ni nada por el estilo, sus compañeros dieron por hecho que estaba desaparecido, así que de inmediato solicitaron el apoyo de varios cuerpos de rescate y búsqueda. “Cuando uno de mis amigos no pudo encontrarme, denunció mi desaparición a la gendarmería. Realmente no había necesidad de eso”, dijo Beyhan.

También puedes leer: ¡QUÉ TINO! MUJER DA A LUZ EN PLENO DE VUELO, EL AVIÓN VOLABA DE ESTAMBUL A CHICAGO

Un grupo de rescate llegó y el desaparecido se unió a su propia búsqueda

Enseguida, un numeroso grupo de búsqueda compuesto por la gendarmería local y varios cuerpos de seguridad, comenzaron a recorrer aquella región boscosa de Inegöl para dar con el paradero de Beyhan Mutlu. Según relata el hombre, a las 5 de la mañana de ese mismo día se despertó y cuando iba caminando de regreso a la construcción, se encontró con el grupo de búsqueda sin saber qué pasaba en realidad.

De hecho, cuando vio la movilización, Beyhan pensó que se trataba de un accidente automovilístico, así que se unió a la misión para ayudar a los cuerpos de emergencia y ¡TRAZ! Al cabo de varias horas, Mutly escuchó que algunos de los rescatistas gritaban su nombre y se dio cuenta de que la persona reportada como desaparecida era él mismo.

Según informa Daily Sabah, el hombre tuvo que rendir una declaración y aclarar lo sucedido para luego ser trasladado a su casa. “Básicamente, estoy pagando por los errores de mis amigos. Lo que pasó es como es chiste”, detalló al Beyham a dicho medio. Vaya caso.