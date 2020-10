¡Qué reacción! Hombre sorprende a ladrones en su patio y así los enfrentó

La seguridad es uno de los aspectos más importantes en los que pensamos cuando de nuestro hogar se trata. Ante un intento de robo en nuestra casa, lo más común sería llamar a la policía o revisar cámaras de seguridad cercanas. Sin embargo, hay ‘víctimas’ menos convencionales que podrían enfrentar a los ladrones de maneras muy peculiares.

Un hombre estadounidense se hizo tendencia en redes sociales gracias a su particular reacción luego de que tres personas irrumpieran en su casa para robar un horno. Y es que este señor parece no haber entrado en pánico, sino todo lo contrario: muy sereno, convirtió el robo en una oportunidad que no cualquiera tomaría.

También puedes leer: Roban bici a repartidor de comida; joven que hizo el pedido le regala la suya

Ladrones con suerte

AJ Blood es un hombre de 35 años que, como cualquier otro día, estaba en su casa pasando el rato. Entonces una noche, por ahí de las 10:30, recibió una alerta con en su celular, mismo que tiene vinculado a un sistema de vigilancia en su hogar.

La alarma le indicó que en su patio trasero había intrusos a quienes alcanzó a observar desde las cámaras de seguridad que tenía instaladas. Desde un micrófono, AJ sorprendió a tres personas -aparentemente dos mujeres y un hombre- intentando llevarse un viejo horno que tenía guardado en ese jardín.

Ver en YouTube

En primera instancia, las tres personas que intentaban robarse el objeto escaparon luego de escuchar la voz de AJ, pero entonces ocurrió lo impensado. Ellos regresaron a los cinco minutos de haber corrido y se llevaron el horno, pero con el consentimiento del dueño.

“¡Pueden tomarlo! ¡Llévenselo!” dice el hombre de la casa dirigiéndose a una de las mujeres quien respondió “¡Gracias, querido!”. ¿AJ habrá aprovechado para regalar un viejo horno en desuso? Sin duda, la acción paso de un robo a convertirse en un bondadoso acto para alguien que posiblemente le daría mejor utilidad a ese objeto. Y tú ¿ Cómo hubieras reaccionado?