Amor incondicional: Hombre enfrenta a un oso para salvar a su perro

La relación de cariño entre el perro y el ser humano es algo que conocemos casi por inercia, pero no deja de sorprendernos. Si eres un amante de los caninos, seguro entenderás a esas personas que están dispuestas a todo con tal de salvaguardar a su mascota.

En esta ocasión, cuando hablamos de ‘estar dispuesto a todo’, nos referimos incluso a arriesgar la vida. Eso mismo hizo un hombre llamado Kaleb Bentham originario de California cuando vio que su amado pitbull Buddy estaba siendo atacado por un enorme oso.

Kaleb Bentham se encontraba en su casa de You Bet Road -zona montañosa de California- preparando todo para un apacible Día de Acción de Gracias en compañía de su inseparable amigo de raza pitbull, Buddy. La vida de ambos es, de hecho, tranquila en aquel lugar. O lo era hasta los recientes días.

Previo al festejo del Thanksgiving, el hombre dejó que Buddy saliera a jugar en las inmediaciones de su domicilio como normalmente lo hace. Pero esta vez las cosas no serían tan ‘normales’ ni tan seguras. Su querido pitbull se estaba enfrentando a un oso.

“Escuché un gruñido, miré a unos 75-100 pies hacia abajo y el oso lo estaba arrastrando por la cabeza, tenía la cabeza en la boca“, dijo Kaleb a la cadena CBS de Sacramento. No sabemos si el instinto natural de Buddy lo hizo enfrentarse al enorme animal o si el oso lo atacó en primera instancia, pero lo que sí es seguro es que el dueño del pitbull reaccionó sin pensarlo dos veces.

“Simplemente corrí allí, choqué contra el oso, lo agarré por la garganta y comencé a golpearlo en la cara hasta que lo soltó”, detalla el californiano. Y aunque la batalla contra el oso ya había sido librada, Kaleb y Buddy debían sortear otro obstáculo.

Como durante esos días se estaba celebrando el Día de Acción de Gracias, no había muchos veterinarios abierto para ayudar a Kaleb y a su perro. El lugar más cercano estaba cerrado debido a que hubo un caso positivo de coronavirus, así que la búsqueda se prolongo.

“Mi primer pensamiento fue que lo iba a perder”, dice Bentham a CBS. Con urgencia y con el tiempo encima, Kaleb logró que atendieran a Buddy en el Hospital Veterinario de Mother Lode (un lugar bastante retirado de su domicilio). Una vez que llegaron, comenzó la cirugía ya que el perrito necesitaba de una vez por todas que se le insertaran tubos para drenar el líquido que se había alojado en el craneo.

“Me quedé allí y miré a través de la ventana durante tres horas y media”, platicó nuevamente Bentham. Por fortuna, Buddy se encuentra bien según muestra un video compartido por la reportera Anna Giles. Sin embargo, dice el dueño del perro, el peligro aún acecha pues ha visto al oso merodear.

Con todo y eso, Kaleb menciona que estaría dispuesto a dar su vida por Buddy. El pitbull es como su hijo y moriría por él, asegura. Pero, desde luego, ya no dejará que Buddy salga sin supervisión a jugar. Por ahora, la recuperación del lomito va bien, según parece. ¿Qué harías tú por protegeres a tu perrito?

