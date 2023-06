¿Fue una broma muy manchada o una lección para la familia? Sí, suena medio turbio, pero sucedió… Un hombre fingió su muerte y luego llegó a su propio funeral en helicóptero, en lo que parece una cruel advertencia para aquellos familiares que no lo habían contactado durante mucho tiempo.

El sujeto detrás de esto se llama David Baerten, quien tiene 45 años y es oriundo de Bélgica. El señor, junto a su esposa e hija, armaron este ‘chistecito’ y vaya que le sacaron uno de esos sustos durísimos a sus demás allegados.

Imagen ilustrativa. Foto: Captura de TikTok.

Hombre fingió su muerte y llega a su funeral en helicóptero

Pues la cosa estuvo así con el hombre que fingió su muerte para darle una lección a sus familiares… Como dijimos, el señor David Baerten planeó su funeral con la ayuda de su pareja e hijos. De acuerdo con el diario británico The Times, fue su hija quien se dirigió a redes sociales para poner una publicación donde daba a conocer la muerte –falsa desde luego– de su padre.

“Descansa en paz, papá. Nunca dejaré de pensar en ti… ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué tú? Ibas a ser abuelo, y aún tenías toda la vida por delante. ¡Te amo! ¡Te amamos! Nunca te olvidaremos“, decía el post en redes sociales que hizo la hija de Baerten.

La llegada en helicóptero de David Baerten a su funeral falso. Foto: Captura de TikTok.

Con ello, varios de los familiares y amigos de David ya se habían llevado la triste noticia del supuesto fallecimiento de este señor, que obviamente no dudaron en un principio. Entonces, fue así que el pasado fin de semana se llevó a cabo el funeral a las afueras de la ciudad de Lieja, al que acudieron la mitad de sus familiares y algunos amigos de Baerten.

Lo que los asistentes no esperaban es que al sepelio llegaría un helicóptero y de él bajaría el propio David Baerten junto con un equipo de grabación. Sí, lo sabemos: bien raro todo el rollo. Y ante la mirada atónita de la gente, el bromista se acercó recibiendo muestras de afecto de gente llorando, mientras algunos otros verdaderamente tenían expresión de WTF!

En un video de TikTok compartido por uno de los amigos del ‘fallecido’, se puede apreciar un poco de lo que se vivió en este funeral fake y las reacciones de las personas que fueron.

La razón por la que el hombre le hizo esta broma a sus familiares

Al ver que varios de los asistentes al funeral estaban sacado de onda, David Baerten explicó las razones por las que hizo todo esto. Y como les decíamos al inicio, se trató de una especie de lección que le quería dar a sus familiares pues considera que muchos de ellos se han alejado de él.

“Lo que veo en mi familia muchas veces me duele, nunca me invitan a nada. Nadie me ve. Todos nos distanciamos y no me sentí apreciado... Es por eso que quería darles una lección de vida y mostrarles que no deben esperar hasta que alguien esté muerto para reunirse con ellos”, dijo Baerten.

Bueno, a ver si con este chistecito les quedan ganas de hablarle. Vaya susto con este hombre que fingió su muerte. ¿Creen que la lección que quería darle a sus familiares justifica la broma? Si quieren conocer otras historias así de chuscas o raras, aquí encuentran muchas más a través de nuestro sitio.