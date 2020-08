Hombre navegó solo a través del Atlántico para estar con su papá de 90 años durante la pandemia

La pandemia nos ha dejado historias increíbles. Historias de amor y resiliencia que nos han hecho sonreír e inspirarnos para seguir adelante. Hoy les queremos contar la increíble historia de Juan Manuel Ballestero, quien navegó a través del Atlántico, de Portugal a Argentina para estar con su padre de 90 años, luego de que no pudo abordar un vuelo a casa debido a la pandemia del coronavirus.

El marinero de 47 años, se encontraba en la isla portuguesa de Porto Santo cuando la propagación del COVID-19 se estaba convirtiendo en una grave emergencia sanitaria internacional.

Navegó a través del Atlántico

A pesar de estar en un lugar paradisiaco y bastante seguro para pasar la pandemia en curso, Juan no pudo soportar la idea de no estar cerca de sus seres queridos durante este tiempo, particularmente de su padre.

Como buen marinero, no lo pensó dos veces, y a pesar de las advertencias del gobierno portugués de no poder regresar al país una vez zarpando, Juan empacó suficiente comida y se embarcó en una aventura que nunca olvidará.

Ver esta publicación en Instagram Faltaban ocho días a Mar del Plata. El poder de las velas Una publicación compartida por Juan Manuel Ballestero (@skuanavega) el 9 de Ago de 2020 a las 11:49 PDT

“Quería hacer todo lo posible para volver a casa. Lo más importante para mí era estar con mi familia. Me compré un pasaje de ida y no había vuelta atrás”, le dijo Juan al New York Times. “No quería quedarme como un cobarde en una isla donde no había casos”.

Ballestero es un marinero muy experimentado, como se puede suponer. Pero inclusive para alguien como él, un viaje a través del Atlántico es un desafío bastante peligroso –todos hemos visto ‘La Tormenta Perfecta’, en la que ni el mismo George Clooney pudo sobrevivir a los desafíos del mar abierto–.

Los desafíos logísticos, causados por la pandemia global también fueron un problema para Juan. Por ejemplo, muchos puertos no le permitían llegar para conseguir provisiones y cargar gasolina.

“No tenía miedo, pero tenía mucha incertidumbre. Fue muy extraño navegar en medio de una pandemia con la humanidad tambaleándose a mi alrededor”, dijo. “Estuve pensando en si este sería mi último viaje. Estaba encerrado en mi propia libertad”. Aunque, no estaba totalmente desconectado del mundo, ya que podía ver las noticias durante media hora todos los días.

Lo esperaban nerviosos y con ansias

Mientras tanto, su familia esperaba nerviosamente su llegada a su casa en Mar del Plata. “La incertidumbre de no saber dónde estaba durante 50 días fue muy dura”, dijo Carlos, el padre de Juan. “Pero no teníamos ninguna duda de que esto saldría bien”.

Claro está que durante su recorrido hubo mareas peligrosas y noches oscuras y solitarias, Juan se demostró que es alguien imparable. Mes y medio después de aventura, llegó al puerto para ser bienvenido por toda su familia.

“Entrar en mi puerto donde mi padre tenía su velero, donde me enseñó tantas cosas y donde aprendí a navegar y donde todo esto se originó, me dio el sabor de una misión cumplida”, dijo Juan.