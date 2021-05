Sin miedo: Hombre pelea contra caimán para salvar a su perrito

Y ustedes, ¿Qué harían por salvar a su mascota? No nos cabe la menor duda que muchos incluso se arriesgarían por su compañero peludo. La prueba de ello nos la da un señor en Florida, quien estuvo a punto de perder a su perrito de no ser por su oportuna reacción.

Este hombre identificado como Mike McCoy, se abalanzó contra un caimán que estaba arrastrando a su cachorro Jake hacia un estanque. Al percatarse de lo que sucedía, no la pensó dos veces como pudo, logró salvar a su perro. Eso sí que es amor.

Perrito fue atacado por un caimán

Mike y su perrito Jake, un labrador de apenas ocho meses de edad, se encontraban dando un paseo como cualquier otro día en las cercanía de la escuela Paul R. Smith, locación cercana a un viejo estanque. Todo parecía estar en orden hasta que el animalito se acercó a unos arbustos.

El perrito comenzó a olfatear cerca de aquellas plantas y repentinamente, fue atacado por un caimán que lo comenzó a arrastrar hacia el agua. McCoy reaccionó de inmediato para evitar lo que parecía una tragedia y lo hizo de una manera bastante peculiar.

Hombre se enfrenta al cocodrilo para rescatar a su mascota

El señor McCoy de 62 años se arrojó al agua y presionó los ojos del depredador con su pulgar, consejo que había leído anteriormente sobre cómo lidiar con estos animales. “Si no hubiera recordado lo que leí sobre los caimanes, no habría podido responder tan rápido para ayudar a Jake… Fue sólo porque sabía lo que hacía que me sentí confiado para luchar contra el caimán”, dijo el hombre a NBC News.

Afortunadamente, Mike y su perrito la libraron tras el ataque del reptil, eso sí, llevándose cada quien varias mordidas y otras heridas que aparentemente no fueron de gravedad. Según parece, un cuidador de la escuela Paul R. Smith logró percatar toda la escena desde uno de los edificios del instituto y fue gracias a eso que una enfermera del lugar les proporcionó vendajes y curación al sujeto y su mascota para que pudieran ir al hospital.

La cadena News Nation Now menciona que control animal capturó al caimán el pasado jueves 13 de mayo. El reptil media cerca de siete pies de largo. Y pues aquí una prueba más de cómo los perritos insíran mucho amor.