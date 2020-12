Héroe sin capa: Hombre en situación de calle salva a perros y gatos de un incendio

El amor que ciertas personas sienten por los animales es inmenso. Es complicado explicar ese sentimiento con palabras, pero las acciones -como bien señala el refrán- dicen mucho más. Si no lo creen, entonces deben conocer la arriesgada maniobra que un hombre llamado Keith Walker realizó para salvar a varios perros y gatos.

Él vive en las calles en las calles de Atlanta y su única compañía es su amado pitbull. Por eso no es de extrañar que, con todo el cariño que siente por su compañero peludo, se haya dispuesto a arriesgar su vida para rescatar de un incendio a más de una docena de animales.

Hombre arriesga su vida por los animales de un refugio

Hace unos días, se registró un incendio en el refugio animal W-Underdogs de Atlanta. De acuerdo con lo que señala CNN, el incidente comenzó en la cocina del lugar y de a poco de expandió por todo el inmueble. Los encargados del lugar evacuaron el edificio e inmediatamente se comunicaron con la oficina local de control animal para que ayudaran a sacar a los perros y gatos que había dentro, pero la ayuda no sería inmediata.

Es ahí cuando apareció Keith Walker. El hombre se dirigía al refugio para recoger a su pitbull llamado Bravo para llevarlo a dar un paseo como todos los días. De hecho, Gracie Hamlin, la administradora del lugar, deja que Keith resguarde a su perro en ese lugar por las noches. Tanto Gracie como Walker se conocen desde bastante tiempo atrás pues él vive en las calles de la ciudad desde que tenía 13 años.

Entonces, cuando Keith vio la complicada situación, no dudó un solo segundo en entrar al lugar para rescatar a su amigo y de paso sacar a todos los demás cachorros y mininos que estaban atrapados. “Estaba muy nervioso, no voy a mentir. Tenía mucho miedo de entrar allí con todo ese humo. Pero Dios me puso allí para salvar a esos animales”, dijo a CNN. En total, dicen las fuentes, salvó a seis perros y diez gatos.

También puedes leer: ¡UN VERDADERO HÉROE! HOMBRE RESGUARDA A PERRITOS CALLEJEROS EN SU CASA POR EL PASO DEL HURACÁN DELTA

Agradecimiento eterno

Tal como menciona Keith a CNN, él siente que no fue obra de la casualidad que en ese momento se encontrara ahí. Había un propósito que finalmente cumplió, recordando así el cariño que siente por su preciado pitbull Bravo. “Si amas a un perro, puedes amar a cualquier persona en el mundo. Mi perro es mi mejor amigo y no estaría aquí sin él, así que sabía que tenía que salvar a todos esos otros perros”, mencionó.

Por su parte, Gracie Hamlin parece no tener palabras para agradecerle a Walker su increíble y arriesgada acción. Si él no hubiera aparecido en ese momento, quizá las cosas serían más trágicas. “Es mi ángel de la guarda… No puedo agradecerle lo suficiente por salvar a mis animales… Él es mi héroe”.

El edificio quedó totalmente inhabitable, pero afortunadamente la gente de W-Underdogs ya tiene un nuevo establecimiento para darle hogar a los animalitos desamparados. Y Keith, desde luego, es un héroe que nos demuestra todo el amor que un animalito puede provocar en nuestro corazón.