Señalan a hospital de Neza de supuestamente no querer atender a un adulto mayor

Un video que se compartió en internet ha levantado un debate sobre la responsabilidad que tienen las personas al cuidarse de la pandemia y también, hasta qué punto los médicos y profesionales de la salud pueden negarse a brindar atención médica. Sí, hablamos de la polémica en torno a un hospital de Neza.

Imagen Televisión difundió un video que fue grabado en las instalaciones del hospital Vivo Jardín Bicentenario, ubicado en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, la segunda entidad del Estado de México que cuenta con más contagios de coronavirus al acumular 9 mil 766 casos de COVID-19 hasta el corte del 2 de diciembre.

No quisieron atender a un abuelito porque “ya no tenía signos vitales”

En las imágenes mostradas se aprecian a los familiares de un abuelito que fue llevado al hospital en cuestión para que recibiera atención médica. Si bien ninguna de las personas hace referencia a que se trate de COVID-19, el adulto mayor tiene una mascarilla de oxígeno y está tirado en la acera mientras es auxiliado por su familia.

A la par, una mujer reclamara a la doctora del hospital por no querer recibir al paciente. Y es que ahí viene la polémica: la doctora afirma que el hombre ya no cuenta con signos vitales, por lo cual no tiene sentido atenderlo. Sin embargo, el señor de la tercera edad se mueve y por ello sus familiares acusan que no lo quisieron atender nomás’ porque sí.

Les dejamos el video para que lo vean y saquen sus propias conclusiones:

Ver en YouTube

Las redes sociales tienen opiniones encontradas

El video en cuestión ha causado opiniones diversas. Por un lado, están quienes le echan la culpa a la familia del hombre por llevarlo hasta que su estado de salud ya era grave. Por el otro, quienes señalan a la doctora y al mismo hospital por no querer brindarle ayuda al paciente a pesar de que éste aún arribó con vida.

Este video llega durante días en los que los hospitales del Estado de México, Ciudad de México y otras entidades comienzan a presentar un incremento en sus ingresos de personas con coronavirus. Algo que a pesar de todo, no ha logrado que las autoridades cambien el color del semáforo epidemiológico.