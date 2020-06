Háblenle a Hitchcock: Esta imagen puede detectar si una persona es propensa a la psicosis

Muchas veces utilizamos términos como loco o psicótico para referirnos a personas con mal carácter, ataques de enojo o que simplemente tuvieron un mal día; sin embargo, la psicosis es una condición mental que azota a gran parte de la población mundial y que no son “ataques de enojo”, sino que implica una pérdida de contacto con la realidad, e incluso, presentar alucinaciones visuales o auditivas, así como delirios.

Esta condición es causada por elementos del sistema nervioso, aunque esto no quiere decir que las personas con psicosis estén en estado psicótico todo el tiempo, sino que surgen episodios a lo largo de su vida.

Hace unos años, la Universidad de Cardiff y Cambridge desarrollaron un estudio en conjunto, en el que con una sola imagen, puedes saber si eres propenso a sufrir psicosis… Sólo tienen que ver la siguiente imagen:

¿Qué vieron? Si detectaron un bebé desde el primer momento en que miraron la imagen, podría significar muchas cosas. El estudio se llevó acabo con 34 voluntarios: 18 con historial de alucinaciones y brotes psicóticos, y los 16 restantes sin estas características. Los miembros del grupo con historial, pudieron ver al niño inmediatamente, mientras que el otro grupo no.

Esto no quiere decir que ya tengas psicosis, sino que tienes una habilidad para convertir lo abstracto en algo real, una imaginación activa y superior a la población, lo que si sería necesario es vincular esto con la psicosis.

Tener una mente predictiva es realmente útil: nos hace más eficientes y capacitados para crear una imagen coherente de un mundo ambiguo y complejo. Pero también significa que no estamos muy lejos de percibir cosas que en realidad no están ahí, que es la definición de alucinación. En los últimos años hemos descubierto que estas alteraciones de la percepción no son exclusivas de personas con enfermedades mentales. Son relativamente comunes entre toda la población», explica el profesor Paul Fletcher.

Y si son de los que no vieron al niño, aquí está a color la imagen real en la que se basaron:

Así que no se vayan a espantar, no son psicóticos en este momento si vieron al niño/bebé, sólo tienen una capacidad para llevar lo abstracto a la realidad. Aún quedan muchos estudios por hacerse sobre las alucinaciones y el cerebro, y la vinculación entre las mentes abstractas y la psicosis. Pero no cabe duda que se trata de un ejercicio interesante.

***vía: ABC. es