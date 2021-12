Sí, como te decía: Salón de fiestas se incendia en plena boda y los invitados comen como si nada

Pasa en los memes, pasa en la vida real… Para la mayoría de las personas es cosa de instinto escapar o entrar en pánico al ver cualquier tipo de peligro, ya sea un desastre natural o hasta un accidente provocado por alguien más. Sin embargo, sabemos que también hay gente a la que le vale estar en riesgo y eso nos lo demuestran estos invitados de una boda.

Se trata de un video viral el cual nos demuestran las prioridades que tiene la gente cuando se trata de la pachanga. Y es que el terreno perteneciente a un jardín de fiestas se incendió y no provocó absolutamente nada, ya que los invitados a dicho evento ni se inmutaron y prefirieron seguir comiendo bien agusto en la comodidad de sus mesas.

Este inusual hecho fue captado en la ciudad de Bhiwandi, en India. Una boda se realizaba con mucha normalidad hasta que una bodega perteneciente al salón de eventos, en donde guardaban algunos objetos de utilería, se prendió en llamas.

Al describir esa escena podríamos imaginar que la boda se volvió caos y destrucción. Pero no, en realidad los invitados ni se preocuparon por lo que les pudiera ocurrir y en realidad se dedicaron a seguir degustando el buffet mientras a sus espaldas todo se convertía en cenizas y sin importarles lo que pudiera ocurrir. Vean el video que les dejamos a continuación:

Viral | Even as fire ravaged Ansari Marriage ground in Bhiwandi last night, people seem to have enjoyed their dinner in a marriage reception held in the same compound. pic.twitter.com/mKDskHg9tV

— MUMBAI NEWS (@Mumbaikhabar9) November 29, 2021