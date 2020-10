Influencer que no creía en el coronavirus muere por complicaciones de la enfermedad

Parece increíble que a estas alturas del 2020 –y después de toooodo lo que se ha dicho sobre la pandemia– aún existan personas que no creen que el coronavirus (saludos, Paty Navidad). Gente que ante su incredulidad ignora todas las medidas de prevención y pone en riesgo su salud y la de todas las personas a su alrededor.

Seguramente muchos conocen a ese amigo o amiga que anda de fiesta, sin usar cubrebocas o no se toma en serio la pandemia porque dicen que el coronavirus “es un invento” o “no es tan grave como dicen”. Sin embargo, si la mayoría de ellos coincide en algo es que a veces necesitan toparse de frente con el COVID-19 para creer en. Y sí, muchas veces lo hacen demasiado tarde.

Un influencer falleció por complicaciones del coronavirus

Justamente eso le ocurrió a un influencer que recientemente falleció por las complicaciones del coronavirus. Una enfermedad en la que el hombre no creía y la cual contrajo durante unas vacaciones que tomó hace unos días en compañía de toda su familia y donde comenzó a resentir los estragos de la enfermedad nacida a finales del año pasado.

Su nombre era Dmitriy Stuzhuk y era un conocido influencer fitness en Ucrania. Hace unos días y a través de su cuenta de Instagram el hombre compartió a sus seguidores una foto donde se le ve con una especie de mascarilla. Una publicación en donde detalló cuáles fueron los síntomas del coronavirus que aparecieron durante sus vacaciones.

Al parecer contrajo la enfermedad en unas vacaciones que tomó

“Me sentí mal el segundo día en Turquía. Me desperté en medio de la noche porque mi cuello estaba hinchado y me costaba respirar. Al mismo tiempo, me dolía un poco el estómago”, escribió el influencer en su posteo sobre el coronavirus.

“Al día siguiente, empezó a aparecer tos, pero no había temperatura. Tampoco había síntomas particulares de la enfermedad, así que pensé que podrían ser consecuencias después de hacer deporte, la nutrición, y dormir con aire acondicionado”.

Stuzhuk mencionó que luego de regresar de Turquía se fue a realizar una ecografía y de paso se realizó la prueba para el COVID-19, la cual resultó positiva. “Me recetaron un tratamiento y empecé a insistir en la hospitalización” detalló el influencer, afirmando que decidió recuperarse en casa debido a la sobrecapacidad de los centros de salud y la falta de comida, papel higiénico, etc.

El coronavirus deterioró rápidamente su salud y desafortunadamente falleció

“Decidí que sería más conveniente y cómodo para mí estar en cuidados remotos en casa, donde tengo todas las condiciones para un tratamiento normal. Al final, siempre puedo acudir a los servicios adecuados… Mi estado es estable”, finalizó Dmitriy Stuzhuk en su posteo donde advirtió a sus seguidores que el coronavirus sí existe y es bastante grave.

A pesar de que sus niveles de oxígeno estaban un poco bajos (no eran menores a 90, pero estaban lidiando para evitar el daño pulmonar), los médicos dejaron que Dimitriy Stuzhuk se recuperara en casa. Lamentablemente la condición del hombre empeoró bastante rápido y el 16 de octubre su esposa, Sofía Stuzhuk, confirmó su muerte a través de redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Dimы больше нет с нами. Его сердце не выдержало Una publicación compartida por Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk) el 16 de Oct de 2020 a las 3:32 PDT

La esposa del influencer confirmó la noticia

“Dima ya no está con nosotros. Su corazón no pudo soportar”, escribió la también influencer en una foto posteada en Instagram donde se le ve a ella, su esposo y sus tres hijos pasando tiempo en la playa. Una noticia que sorprendió a muchos de sus seguidores que creían que Stuzhuk iba a salir bien librado gracias a sus hábitos de salud, pero que sólo lograron comprobar que el coronavirus no discrimina a nadie.