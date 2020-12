Influencer rusa llama a Oaxaca ‘Estado paranoico’ por respetar medidas ante COVID-19

Sí, esta es otra nota sobre influencers… Desde hace unas semanas y con la llegada de una segunda ola de COVID-19, varios estados de la república mexicana han reforzado y endurecido sus medidas para evitar que los contagios y las hospitalizaciones por coronavirus aumenten rápidamente.

Dichas acciones han dividido opiniones: por un lado tenemos a quienes no están dispuestos a recibir otro golpe económico como el que dejó la primera cuarentena en México. Por el otro, están los que consideran que el confinamiento es la única medida con la cual se pueden reducir los contagios y decesos de coronavirus en el país.

Oaxaca impuso medidas para evitar contagios de COVID-19

Si algo es un hecho es que las autoridades estatales están haciendo lo posible con tal de no regresar al temido semáforo rojo de COVID-19. Tal es el caso de Oaxaca, quien al estar en el color naranja con alto riesgo ha comenzado a restringir la movilidad en varias partes del estado. Algo que a una influencer no le pareció.

Parece chiste, pero es anécdota. Una influencer de origen ruso –y que vive en México– calificó a Oaxaca como un ‘estado paranoico’ luego de que le prohibieran la entrada a varios complejos turísticos, mismos que han limitado el acceso o cerrado sus puertas de forma temporal para reducir los números de la pandemia.

Y a una influencer rusa no le pareció

A través de sus historias de Instagram, la mujer llamada Xeina Reina contó que no la dejaron entrar a Monte Albán a las 11 de la mañana, pues sólo pudieron ingresar los mexicanos que hicieron fila desde muy temprano. “Pésimo lugar para turistear. Jamás regresaré a visitar este estado paranoico, que se queden sin turismo internacional”, escribió la mujer.

Y es que al parecer Xeina no sabía que Monte Albán actualmente recibe 400 visitantes diarios como una medida para reducir la movilidad. Claro que la cosa no terminó ahí, pues la mujer se enojó aún más cuando intentó ir a la zona arqueológica de Yagul y vio que ésta no estaba recibiendo turistas.

Amenazó con nunca volver a Oaxaca

“Ya no gastaré ni un peso más en Oaxaca, no se lo merecen. El peor estado de México que conozco”, escribió la influencer en otra historia de Instagram, donde hizo berrinche por no poder visitar las atracciones en medio de la cuarentena. “¿Va a durar hasta que vacunen a todos los oaxaqueños o qué?” comentó en tono de burla.

Tal y como ocurre con otros extranjeros que vienen bien salsas a querer insultar cualquier cosa relacionada con México, cientos de compatriotas comenzaron a criticar y atacar a Xeina Reina por las cosas que dijo sobre el estado de Oaxaca, hogar de las ricas y deliciosas tlayudas.

Y le aplicaron un “Ah bueno, te me cuidas”, por lo que se disculpó

El escándalo eventualmente orilló a la mujer a disculparse por lo ocurrido, asegurando que sí se la había pasado muy bien en Oaxaca y que las amenazas se estaban saliendo de control, pues muchos la amenazaban con meterla a bolsas de basura o arrojarle piedras por sus opiniones negativas sobre dicho estado.

“Yo me la pasé súper bien en Oaxaca, es un lugar sumamente bonito, con mucha historia y cultura. Admito que tal vez exageré algo en mis publicaciones, pero fue resultado de mi cansancio, porque pasé varias horas en el calor, sin poder entrar a ningún lugar que me interesaba y ya me sentía mareada”, mencionó y pidió disculpas. ¿Cómo la ven?