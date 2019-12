Como cada año, acá les dejamos nuestro recopilatorio de cosas que muy bien podrían caer en esas ‘notas súper chistosas’ de los medios en el Día de los Inocentes, pero que sí pasaron, justo para dimensionar que todo en esta vida es posible y que pues atchiaaaaa. Si se te ocurre otra, ponla en los comentarios pa’ que la agreguemos.

Elba Esther Gordillo está a nada de estrenar partido político

Nadie te va a culpar si eras de los que ya le estaba preparando “Las Golondrinas” a Elba Esther Gordillo cuando salían las noticias de su durísima enfermedad. Cuando salió del bote uno pensaba que se iba a ir a su casa a disfrutar del retiro pero resultó que aquellas dolencias de La Maestra fueron más falsas que todos los besos que te dio tu ex y la temible líder de la SNTE ya está de regreso en la vida pública mexicana.

Ahora está a unos cuantos pasos de presumirnos su nuevo partido político y hasta estrenó una cuenta de Twitter. Es @ElbaEsther_G por si la quieren pasar a saludar.

La pelea del sigo: Alfredo Adame vs Carlos Trejo

Esto sí se salió de control. Después de quesque muchos años de rivalidad y de estarse recordando a sus progenitoras durante cada ratito que cada uno salía al aire, por fin se pusieron de acuerdo para sacarle lana a su conflicto arreglar sus diferencias, y pues nada, que organizan una pelea en forma para desquitarse. Todo parecía que este combate sucedería, vimos muchísima atención mediática a lo que el conductor y cazafantasmas llamaban como ‘la pelea del siglo’, pero un botellazo a Adame en plena conferencia de prensa terminó por provocar que se suspendiera la pelea.

Ahhhhh pero lo que la gente no sabía, es que la batalla sí sucedió… nomás que fue batalla de rap. Dios mío, qué ganas de ridiculizarse.

EPN se disfraza para salir a citas románticas

Esta nota nos sacó unas buenas carcajadas y unos buenos días de memes, pero conforme pasaba el tiempo nos íbamos dando cuenta del extraordinario nivel de ridículo: a unos días de su divorcio, el expresidente de México acusado de chorrocientosmil casos de corrupción, estaba tan enamorado que se disfrazó de ‘El Mundo según Wayne’ para llevar a su nueva novia a una cita en Nueva York. Chale.

Quedan algunas dudas como qué disfraces ha usado los días que no lo cachan y por qué la está pasando tan tranquilo… pero el Lord Peña ya nos respondió algo que nos dejaba sin dormir: quiere tanto a Tania Ruiz que hasta comparten las cremas.

Hubo un remake mexicano de ‘La Casa de Papel’… pero de a devis.

Tokio y Berlín cambiaron sus nombres por Chimalhuacán y Ecatepec. Las máscaras de Dalí se convirtieron en las del Santo y la motoneta se consagró como el más eficiente vehículo de escape. Una tarde de agosto el país entero quedó conmocionado cuando escuchamos que un grupo de hombres asaltó la Casa de Moneda de la CDMX y se llevaron 52 millones de pesos en relojes conmemorativos y centenarios.

¿Lo peor? Aunque sí se han encontrado unas cuantas sospechosas monedas de oro y ya detuvieron a tres presuntos implicados, la realidad es que el caso nomás no se ha resuelto.

Un poeta se volvió la estrella del Conacyt

¿Qué tal los versos romanticones de David Alexir Ledesma que conquistaron al país? Bueno… aunque lamentablemente no fue su lírica la que lo convirtió en el tema más platicado de México. En realidad, este joven poeta de 29 años quedó en el ojo del huracán porque la cuatroté le regaló un puestazo de subdirector en el Conacyt sin tener ni tantita experiencia (cof cof tres semestres de licenciatura cof cof).

Al final renunció por la presión pública, pero sus poemas quedarán en la historia política mexicana por un buen rato.

El Chapo Guzmán huyó desnudo de la DEA y el Ejército

Todos los chismes que salieron durante el juicio de Joaquín ‘Chapo’ Guzmán darían como para catorce notas sobre Día de los Inocentes… pero esta fue la que más nos sorprendió, nomás no se hagan una imagen mental. Una tarde de 2014 el narcotraficante estaba echando pasión en una departamento de Culiacán, pero el Ejército y la DEA golpearon a la puerta. El Chapo abrió un pasadizo en la bañera y escapó por las alcantarillas como Dios lo trajo al mundo.

Aunque suena chistoso pensar que el criminal más buscado huía sin protección alguna más que una funda de látex, el ridículo de la política mexicana pudo más: la amante que confesó esta curiosa anécdota era una diputada.

Emma Coronel estrenó reality show

Pues aprovechando que ya estamos en el tema. Nadie lo pidió y para muchos fue una verdadera falta de respeto para las víctimas de la violencia en México, pero Emma Coronel (la esposa del Chapo Guzmán) apareció como estrella de un reality show. El chistecito se llama ‘Cartel Crew’ y se transmite en VH1.

Unos meses después de que a su marido le dictaran cadena perpetua, la sinaloense apareció rodeada de lujos pidiendo ser juzgada como “una persona normal” y platicando sobre la posibilidad de estrenar una marca de ropa.

Literalmente, los políticos del mundo se burlaron de Donald Trump

Una cosa es que el presidente de Estados Unidos no sea precisamente carismático, pero otra es que los líderes políticos del mundo fueran grabados burlándose de Donald Trump durante las reuniones de la OTAN… como si se pusieran a jugar al Club de Toby.

El presidente de Francia y los primeros ministros de Países Bajos, Reino Unido y Canadá hacían chistes sobre el presidente estadounidense y las reacciones del poco preparado equipo norteamericano. Al final, Trump abandonó las conferencias de forma abrupta y las relaciones internacionales siguen medio descompuestas.

Gignac marcó gol accidental en medio de la protesta del Veracruz

¿El gandalla no vino? Así como se lee, André-Pierre Gignac, uno de los futbolistas más queridos y respetados en la Liga MX, se pasó de vivo y anotó su gol 100 de la manera más absurda. Tras problemas con Fidel Kuri, los futbolistas del Veracruz optaron por no jugar los primeros minutos del partido ante Tigres, tiempo que aprovechó el francés para anotar un tanto… mismo que según él no fue intencional, ya que quería sacar el balón del campo. ¡Ooooilo!

Veracruz acato las órden de FMF y se manifestó en la cancha En 4 minutos, Tigres aprovechó y marcó 2 goles con “Chaka” Rodríguez y Gignac El francés, uno de los jugadores que más gana en la Liga Mx, anota su gol 100, a un equipo que lleva meses sin cobrar#hoypormimananaporti pic.twitter.com/Q2N6O7Sikl — Betsabe Rosales (@RastitasRepor) October 19, 2019

“Nunca quise anotar ese gol (la regué queriendo tirar en saque de meta) no es excusa, pura verdad“, publicó el francés en su cuenta de Twitter. ¿Le creyeron?

3 dias y pa’ fuera: ‘Chiquimarco’ y sus vacaciones en el Salamanca

El americanista mayor exsilbante de la Liga MX, Marco Antonio Rodríguez, cumplió el sueño que muchos otros DTs no consiguieron en años de trabajo y es que su primer empleo como Director Técnico fue en Europa, en el Salamanca de la segunda división de España, por lo que aunque parecía ser un sueño, todo se tornó en una cruel y fugaz pesadilla.

Salamanca despidió a ‘Chiquimarco’ a los 3 días de contratarlo y es que el mexicano argumentó que lo querían usar como ‘marioneta’ para ser el rostro del equipo pero la realidad es que José Luis Trejo sería quien mandara, por lo que se fue casi llegando, el club dijo que si por ellos fuera lo corrían al primer día pero duró más ya que no respondió el teléfono. ¡Como telenovela!