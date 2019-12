Estamos a unos cuantos minutos de que termine el 2019 y eso indica que empezamos a hacer el recuento de todas las cosas buenas y malas que nos pasaron. Normalmente siempre compartimos esos momentos en Instagram y desde principios de diciembre hay una aplicación que le ha ofrecido a todos sus usuarios la oportunidad de que puedan recordar todo lo que vivieron con las nueve fotos con más likes que tuvieron en estos 365 días.

Aunque como todas las cosas tecnológicas, esta opción ha estado un poco escondida porque no está dentro de Instagram. Como sabemos que quieren subirse al tren y compartir con sus conocidos cuáles fueron los nueve momentos que marcaron su año, por acá les contamos paso a paso cómo pueden utilizarla y sacarle provecho a esta función.

Por ahí dicen que lo primero es lo primero, y puede que suene demasiado obvio pero en primer lugar lo que deben hacer es descargar la aplicación de Top Nine para Android y iOS, o simplemente entrar al sitio web, pueden hacerlo dando click JUSTO POR ACÁ. Una vez que estén ahí la app les pedirá que ingresen su cuenta de Instagram y un correo electrónico (pero no se asusten, esto solo es para validar que en verdad sean ustedes los que quieren ver las nueve fotos más importantes de su feed).

Una vez que ya esté toda tu información correcta, lo único que te quedará será esperar unos cuantos minutos y en automático te dará las fotos con más likes de su cuenta de Instagram. Y no solo eso, sino que también les dará otros datos interesantes como la media de likes por publicación y el acumulado de todo el año. Al terminar de checar sus resultados, si de plano no quieren que Top Nine se quede con su información pueden entrar al siguiente enlace y solicitar que quiten tu correo electrónico de su base de datos.

¡Click aquí para ver tus fotos más likeadas del 2019!