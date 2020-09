Internautas creen que Neil Buchanan de Art Attack es Banksy

Con el paso de los años hemos aprendido muchas cosas sobre Bansky. Sabemos que es británico, gracias a la revelación del escritor Tristan Manco, que sus obras son una protesta social a favor de los derechos humanos, o incluso hay quienes pueden identificar su trabajo a la perfección. Pero ahora, hay quienes afirman que la verdadera identidad del artista urbano, es nada más y nada menos que Neil Buchanan, ex conductor del programa de Disney ‘Art Attack’. No lo sé Rick, parece falso.

Relacionar a los dos artistas solamente porque ambos viven en el Reino Unido y compartan la misma sensibilidad por la pintura, podría sobrepasar los límites de lo ridículo. Por otro lado, se podría pensar que hay cierto parecido entre el conductor del programa infantil desde 1998 hasta el 2007 y la única fotografía que se ha exhibido del enigmático experto en grafitis. Sin embargo, esta nueva teoría de conspiración tiene el sólido argumento de un simple rumor.-Nótese el sarcasmo.

Todo comenzó cuando el usuario de Twitter ‘ScouseMan_’ sugirió que Buchanan estaba detrás de obras de arte como ‘Balloon Girl’ y ‘Kissing Coppers’. “Acabo de escuchar que Neil Buchanan es Banksy. Si es verdad, es la mierda más divertida de la historia. Esto cae directamente en la categoría de creer sin preguntas“, escribió.

Como era de esperarse, los internautas comenzaron a hacer sus propias conclusiones y como todo rumor, que por lo general resulta ser una noticia falsa, de la noche a la mañana se había convertido en una bola de nieve. Muchos opinaron y se atrevieron a aportar sus propias evidencias. “Buchanan es conocido por sus grandes obras al aire libre con accesorios multimedia”, añadió uno, “El arte está en las ciudades que ambos han visitado”, arremetió otro.

Todos somos Banksy

Es probable que el misterio sobre la verdadera identidad de Banksy, no se resuelva en mucho tiempo, pues por una parte, el artista acumula varias órdenes de aprensión en distintos países, más por el contenido de sus obras que por el grafiti, considerado ilegal en diferentes naciones.

En tanto que por la otra, tenemos que aceptar que su anonimato añade valor agregado a su trabajo. Pero, lo cierto es que resulta interesante poder descubrir su identidad. Anteriormente, algunas personas lo relacionaron con Chris Martin, vocalista de Coldplay, y esta vez, los fans también se equivocaron.

Neil Buchanan, también conocido como ‘El Manitas’ por el programa ‘Manitas en Casa’, así como por ser miembro fundador de la banda de heavy metal ‘Marseille’, se vio obligado a involucrarse en el chisme, luego de que la prensa inundara su buzón. De acuerdo con The Sun, la oficina del exconductor de televisión respondió: “Hemos recibido una avalancha de consultas durante el fin de semana sobre la historia actual de las redes sociales. Desafortunadamente, este sitio web no tiene la infraestructura para responder a todas estas consultas de forma individual, sin embargo, podemos confirmar que no hay nada de cierto en el rumor.”

Además, dejaron en claro que “Neil pasó la cuarentena con miembros vulnerables de su familia y ahora se está preparando para lanzar su nueva colección de arte en 2021”. En tanto que Banksy se ha dedicado a ‘dejar huella’ en el metro londinense intentando crear consciencia sobre el coronavirus y más recientemente, financió un barco humanitario para rescatar a decenas de migrantes varados en el Mediterráneo.