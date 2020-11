Vuelos brgs: Investigan a dos pilotos por dibujar un pene gigante en el cielo

Vaya que el 2020 no para de sorprendernos en absoluto, pues a lo largo de estos casi 11 meses han pasado cosas increíbles. Sin embargo, parece que en lo que resta del año seguiremos viendo historias que nos dejarán con cara de WTF, y la que estamos por contarles es una de esas, pues dos pilotos andan metidos en una broncota, porque se les ocurrió la grandiosa idea de dibujar con un avión la silueta de un pene… Sí, así como lo leen.

Todo esto ocurrió en Rusia, cuando un par de trabajadores bastante creativos y al parecer fanáticos del tipo que creaba imágenes con cosas comunes en Art Attack de la aerolínea económica Pobeda, decidieron hacer una ‘obra de arte en el cielo’. Y no, no querían dibujar a la Mona Lisa o una imagen de Salvador Dalí, sino algo fálico y que por supuesto, no pasó desapercibido ante las autoridades aéreas de aquel país.

¿Qué pasó con estos pilotos?

De acuerdo con El Clarín, el pasado 11 de noviembre los pilotos desviaron el avión durante un vuelo de Moscú a Ekaterimburgo, y fue ahí donde pusieron en marcha su plan. El capitán pidió permiso a la torre de control para realizar maniobras aéreas con el Boeing 737-800 con el pretexto de probar los equipos de navegación, y comenzaron a dar vueltas un tanto bruscas en el espacio aéreo ruso, causando confusión entre los pasajeros.

Después de una demora de 20 minutos, retomaron el trayecto original y llegaron hasta su destino haciendo como que si no hubiera pasado nada. Sin embargo, un software de vuelto registró su travesura mientras sobrevolaban la ciudad de Neftekamsk, porque al checar la ruta se dieron cuenta de que ‘sin querer queriendo’ habían dibujado un pene con todos los giros que hicieron en el aire, es por eso que ahora los están investigando.

Y al parecer estos pilotos están metidos en serios problemas. Para empezar, el mayor problema de todo fue que al hacer todas estas vueltas pusieron en peligro la seguridad del avión, ya que el tráfico aéreo es alto en esa zona, por lo que realizar esas maniobras fue una irresponsabilidad. También están averiguando si recibieron permiso en la torre de control para cambiar su trayectoria, pero sobre todo para saber si la tripulación sobrepasó los límites del comportamiento ético.

¿Por qué hicieron esto?

Si llegaron hasta este punto de la nota, seguramente se estarán preguntando, ¿por qué dibujaron un pene en el cielo? Bueno, pues aunque no lo crean todo tiene una explicación y va más allá de una simple broma. Resulta que los pilotos lo hicieron en solidaridad con el capitán de la selección rusa, Artem Dzyuba, quien fue suspendido después de que se hiciera viral un video en el que aparecía supuestamente masturbándose.

Luego de que se filtrara el videoclip de 12 segundos en donde el futbolista parece que está dándose cariño, el entrenador Stanislav Cherchesov vetó al jugador del Zenit de San Petersburgo de la selección de su país. Es por eso que los pilotos decidieron organizar esta protesta fálica para demostrar su apoyo, y aunque no lo crean la aerolínea ya salió a hablar sobre lo ocurrido con sus trabajadores, justificando la forma en que demostraron que estaban con Dzyuba.

“Esta fue probablemente la forma en que los capitanes de Pobeda expresaron su apoyo al capitán del equipo ruso Artion Dziuba y mostraron su actitud hacia él siendo intimidado”, dijo la compañía. Aunque con esto parece que nuestros artistas aéreos tienen el respaldo de la empresa, algunos expertos aseguran que los pilotos recibirían una sanción ejemplar por su comportamiento. Parece que las cosas no le salieron bien a este par, pero su dibujo no pasó desapercibido…