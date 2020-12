IQOS, la apuesta de Phillip Morris para un mundo libre de humo

“Lo dejo cuando quiera” es una frase que decimos o escuchamos decir muy a menudo entre nuestros amigos fumadores, pero la realidad es que no siempre es así. Difícilmente aceptamos que nos cuesta trabajo dejar el cigarro.

Pero acá te tenemos una excelente noticia. Como te lo hemos comentado anteriormente, Philip Morris se está preparando para dejar de vender de manera paulatina en el país sus cigarros tradicionales para llegar a un futuro libre de humo de tabaco y ceniza. La apuesta: IQOS, un dispositivo Sin Fuego, Sin Humo, Sin Ceniza. Es una nueva tecnología que calienta el tabaco en lugar de quemarlo y con ello, reduce drásticamente las sustancias tóxicas porque no genera humo.

A ver, recapitulemos. Se trata de un dispositivo que calienta el tabaco, lo cual lo diferencia del cigarro común, que se quema. ¡Ojo! No es un cigarro electrónico. IQOS libera un vapor, pero sin generar combustión con humo o ceniza, manteniendo una similitud con el sabor del tabaco real.

Un breve repaso por IQOS

Temperatura controlada

IQOS calienta tabaco y mantiene controlada la temperatura, misma que se mantiene en un rango de entre 200 y 350 grados centígrados, mientras que un cigarro tradicional puede alcanzar hasta 800 grados al quemarse.

Menos sustancias nocivas

Es una nueva tecnología que calienta el tabaco en lugar de quemarlo y con ello, reduce drásticamente los niveles de sustancias tóxicas del humo de los cigarros convencionales. IQOS no es un cigarro electrónico y es fundamentalmente distinto a un cigarro convencional.

Menos molestias para todos

El humo generado por los cigarros tradicionales está cargado con partículas con sustancias tóxicas. Estos restos de la combustión son difíciles de disipar y quedan suspendidos en el ambiente, por lo que también resultan perjudiciales para las personas que comparten espacio para los fumadores.

Sin olor

Otra de las ventajas es que tu ropa no queda impregnada por el olor a tabaco, como lo hacen los cigarrillos comunes. Eeewww.

Sin humo

Sin fuego no hay humo, pero tampoco ceniza. Podemos despedirnos de los antihigiénicos ceniceros, repletos de colillas y olor desagradable.

Si no fumas, no empieces; si fumas, déjalo; si no puedes dejarlo, cámbiate a IQOS.

Para más información visita su sitio oficial o síguelos en sus redes sociales @IQOS_MX.

En colaboración con Philip Morris.